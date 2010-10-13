تولید 60 هزار تن آسفالت توسط سازمان عمران شهرداری زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، خلیل رحیمی صبح چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت 18 هزار تن مصالح طبیعی، 12 هزار متر مکعب مصالح اساس، 42 هزار قالب انواع جدول پرسی، چهار هزار و 100 متر مربع انواع پیور، 126 قالب نیو جرسی و 630 متر مکعب بتن با عیارهای مختلف تولید شده است.
وی ادامه داد: تا پایان شهریور ماه، 35 هزار تن آسفالت توسط فینیشر در سطح مناطق سه گانه پخش و 12 هزار متر مربع از نوارهای حفاری شرکت های مخابرات و آبفا، با پخش بیش از 2400 تن آسفالت ترمیم گردید.
رحیمی افزود: راه اندازی واحد ماسه شویی جهت تولید ماسه شسته در کارخانه سارمساقلو، تغییر در سیستم تولید سنگ شکن جهت افزایش کیفیت و مرغوبیت آسفالت، عقد قرارداد با بخش خصوصی جهت ترمیم نوارهای حفاری در سطح شهر، اجرای پوشش استخر قیر کارخانه آسفالت سارمساقلو، اتمام عملیات احداث استخر قیر با ظرفیت دو هزار و 500 تن در کارخانه بناب با هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال و راه اندازی سیستم فیلر کارخانه جهت افزایش کیفیت با اعتباری بالغ بر 50 میلیون ریال از دیگر اقدامات سازمان عمران شهرداری زنجان در طی شش ماهه اول سالجاری بوده است.
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