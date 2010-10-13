پرداخت یارانه به بنگاه های زودبازده کرمانشاه دو برابر شد

سهراب براندیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهارداشت: در شش ماهه اول سالجاری به سه هزار و 496 طرح، مبلغ 26 میلیارد و 810 میلیون ریال یارانه پرداخت شده است.

وی تعداد طرح هایی که در شش ماهه نخست سال قبل موفق به دریافت یارانه شده را هزار و 121 طرح با 13 میلیارد و 230 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در سالجاری از لحاظ تعداد طرح ها سه برابر و از لحاظ میزان دو برابر رشد داشته ایم و از این لحاظ با استان های اصفهان و مرکزی رتبه ششم کشوری را کسب کرده ایم.

براندیشه، با بیان اینکه یارانه تسهیلات زودبازده به طرح های به بهره برداری رسیده طی سال های 85 و 86 پرداخت می شود، افزود: صندوق مهرامام رضا (ع) و بانک های ملت و صادرات کار پرداخت یارانه را برعهده دارند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به مبلغ یارانه اختصاصی به استان طی سال های اخیر، اظهار داشت: سهمیه ابلاغی استان 253 میلیارد و 570 میلیون ریال برای طرح های به بهره برداری رسیده سال های 85 و 86 بوده که تاکنون مبلغ 106میلیارد و 880 میلیون ریال آن به هفت هزارو335 طرح پرداخت شده است.

وی از تمام مجریانی که طرح های آنان در سال های 85 و 86 به بهره برداری رسیده و تاکنون موفق به دریافت یارانه نشده اند خواست تا هرچه سریعتر با مراجعه به دستگاههای اجرایی مربوطه نسبت به تکمیل فرم ها اقدام نمایند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه درادامه در خصوص پرداخت یارانه تسهیلات به طرح های به بهره برداری رسیده سال 87 نیز خاطر نشان کرد: هنوز این ابلاغ اعتبار صورت نگرفته است و در صورت ابلاغ از طریق صدا و سیما و جراید و همچنین دستگاههای اجرایی اطلاع رسانی خواهیم داشت.