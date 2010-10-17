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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۳۱

سردارحسین آبادی به مهرخبر داد:

افزایش 8درصدی کشف شیشه/ دستگیری روزانه یک ایرانی در شرق آسیا

افزایش 8درصدی کشف شیشه/ دستگیری روزانه یک ایرانی در شرق آسیا

رئیس پلیس مباره با مواد مخدر از دستگیری روزانه یک نفر در کشورهای آسیای جنوب شرقی به جرم حمل مواد مخدر خبر داد و گفت: کشفیات مواد مخدر شیشه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است.

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در طول 6 ماهه اول سال جاری 641 کیلوگرم شیشه از سوی پلیس کشف شده که این رقم نسبت به آمار 426 درصدی سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

وی گفت: تا کنون تنها 18 هزار نفر به جرم مصرف مواد مخدر شیشه در کشور شناسایی شده اند و تقریبا تمام شیشه تولید شده در کشور به کشورهای آسیای جنوب شرقی ترانزیت می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: افزایش دستگیری اتباع ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی و اخیرا سوریه و ترکیه موجب شده تا چهره ایران خدشه دار شود برهمین اساس تشدید برخورد با قاچاقچیان شیشه در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی گفت: برخلاف همه تاکیدات و هشدارهای پلیس همچنان گروهی از افراد سودجو از غفلت و ناآگاهی دیگران استفاده کرده و از طریق آنان اقدام به حمل مواد مخدر به کشورهای هدف می کنند.

سردار حسین آبادی گفت: در حال حاضر به صورت میانگین روزانه یک ایرانی در کشورهای آسیای جنوب شرقی به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می شوند و این امر موجب شده تا این کشورها تمهیدات ویژه ای از جمله استفاده از سگهای مواد یاب و دستگاههای ایکس ریل برای کنترل ایرانیان اتخاذ کنند.

وی افزود: ترانزیت شیشه به کشورهای آسیای جنوب شرقی موجب شده تمام بارهای ایرانیان در بدو ورود به این کشورها کنترل شده و از این طریق مزاحمتهایی برای سایر ایرانیان ایجاد شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: اخیرا ایرانیان برای ترانزیت مواد مخدر به کشورهای آسیای جنوب شرقی از روشهای دیگری مانند انتقال مواد به کشور واسطه (ثالث) کرده و سپس از آنجا مواد مخدر را به کشورهای آسیای جنوب شرقی ترانزیت می کنند.

کد مطلب 1169944

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