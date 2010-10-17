افزایش 8درصدی کشف شیشه/ دستگیری روزانه یک ایرانی در شرق آسیا

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در طول 6 ماهه اول سال جاری 641 کیلوگرم شیشه از سوی پلیس کشف شده که این رقم نسبت به آمار 426 درصدی سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

وی گفت: تا کنون تنها 18 هزار نفر به جرم مصرف مواد مخدر شیشه در کشور شناسایی شده اند و تقریبا تمام شیشه تولید شده در کشور به کشورهای آسیای جنوب شرقی ترانزیت می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: افزایش دستگیری اتباع ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی و اخیرا سوریه و ترکیه موجب شده تا چهره ایران خدشه دار شود برهمین اساس تشدید برخورد با قاچاقچیان شیشه در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی گفت: برخلاف همه تاکیدات و هشدارهای پلیس همچنان گروهی از افراد سودجو از غفلت و ناآگاهی دیگران استفاده کرده و از طریق آنان اقدام به حمل مواد مخدر به کشورهای هدف می کنند.

سردار حسین آبادی گفت: در حال حاضر به صورت میانگین روزانه یک ایرانی در کشورهای آسیای جنوب شرقی به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می شوند و این امر موجب شده تا این کشورها تمهیدات ویژه ای از جمله استفاده از سگهای مواد یاب و دستگاههای ایکس ریل برای کنترل ایرانیان اتخاذ کنند.

وی افزود: ترانزیت شیشه به کشورهای آسیای جنوب شرقی موجب شده تمام بارهای ایرانیان در بدو ورود به این کشورها کنترل شده و از این طریق مزاحمتهایی برای سایر ایرانیان ایجاد شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: اخیرا ایرانیان برای ترانزیت مواد مخدر به کشورهای آسیای جنوب شرقی از روشهای دیگری مانند انتقال مواد به کشور واسطه (ثالث) کرده و سپس از آنجا مواد مخدر را به کشورهای آسیای جنوب شرقی ترانزیت می کنند.