مراسم بزرگداشت چهارمین شهید محراب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمانشاه، ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت آیت اله حاج عطا الله اشرفی اصفهانی با صدور اطلاعیه ایU ضمن گرامیداشت فرا رسیدن بیست و هشتمین سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب اعلام کرد: به همین مناسبت مراسم بزرگداشت با شکوهی روز پنجشنبه 22 مهر ماه از ساعت 10 صبح در محل دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه از عموم هم استانی ها بویژه خانواده های شهدا و ایثارگران، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، روحانیان، فرهنگیان، دانش آموزان و دانشجویان، بازاریان، اصناف و سایر اقشار دعوت بعمل آمده با حضور گسترده در این مراسم بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به شهادت و شهدا به نمایش بگذارند.

آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی 80 سال عمر پر برکت و با افتخار خود را وقت خدمت به اسلام و قرآن کرد و در 23 مهر ماه سال 1361 در سنگر نماز جمعه و در محراب مسجد جامع کرمانشاه توسط منافقان کوردل به درجه رفیع شهادت نائل آمد.