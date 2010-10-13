سامانه اینترنتی شناسایی وانت بارها در شهرداری تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت کشور و ستاد مدیریت مصرف سوخت و در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، شهرداری تهران نسبت به راه اندازی سامانه اینترنتی ثبت نام از وانت بارها و کامیونت های شاغل در تهران اقدام کرده است.

وی افزود: براین اساس کلیه مالکان وانت بار و کامیونت های با سوخت بنزین که در تهران ساکن و فعال هستند می توانند از طریق این سایت اطلاعات خود را به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: از امروز تا اول آبان ماه دارندگان حقیقی و حقوقی وانت بارها و کامیونت ها فرصت دارند با مراجعه به سایت www.bar.tehran.ir و یا از طریق وب سایت شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir در بخش خدمات الکترونیک و با ورود به بخش سامانه شناسایی ناوگان حمل ونقل بار، نسبت به ثبت مشخصات و اطلاعات خود اقدام کنند تا در طرح ساماندهی وانت بارها و به دنبال آن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وضعیتشان مشخص شود.

معاون شهردار تهران اظهارکرد: افراد حقیقی مالک خودرو باید نسبت به تکمیل اطلاعات خود مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی و.. اقدام کنند و افراد حقوقی مانند شرکت های حمل و نقلی نیز باید مشخصاتی مانند شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت، موضوع فعالیت های خود و... را تکمیل کنند. .

وی تصریح کرد: بعد از ثبت نام و تکمیل فرم، کد رهگیری به ثبت نام کنندگان ارایه داده می شود تا بتوانند در مراحل بعد وضعیت ساماندهی و خلاصه وضعیت خود را دریافت کنند.

تشکری هاشمی تاکید کرد: تنها وانت بارها و کامیونت های بنزینی که در تهران ساکن و مشغول هستند می توانند از طریق سایت شهرداری تهران ثبت نام کنند و حتما باید این خودروها دارای پلاک ملی باشند.

وی با اشاره به راه اندازی این سایت از طریق شهرداری تهران در راستای همکاری و مشارکت با دولت و ستاد مدیریت مصرف سوخت در چارچوب طرح کردن یارانه ها تصریح کرد: اطلاعات ثبت شده در این سایت در اختیار ستاد مدیریت مصرف سوخت قرار می گیرد تا برای ساماندهی وانت بارها و کامیونت ها از این اطلاعات استفاده شود.