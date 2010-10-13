ادبیات دینی کودک موضوع تازه ترین شماره "روشنان"

افسون امینی دبیر تحریریه این نشریه ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت دین در جامعه ایرانی، درباره انگیزه‌ها از پرداختن به این سوژه، گفت: بحث ادبیات دینی کودک هیچگاه به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته است و بعضاً کارهایی هم که در این زمینه تولید می‌شود، نتیجه معکوس داشته است.

وی به مقالات این شماره پرداخت و افزود: در این شماره مقاله‌ای از "امیمه محسن" پژوهشگر لبنانی درباره درک دانش‌آموزان مقطع دبستان منطقه 6 تهران و یک دبستان در لبنان از مفهوم خدا آمده است. علاوه بر این با سیدمجتبی حسینی گفتگویی مشروح درباره ادبیات دینی کودک و نوجوان انجام شده است.

امینی اضافه کرد: از دیگر نویسندگانی که در این شماره به ما مقاله داده‌اند، می‌توان به عبدالعظیم کریمی، محمد جعفری قنواتی، کلی ژوبرت، مهدی کاموس، مرتضی دانشمند، هدیه شریفی و سیدمحمدعلی رفیعی اشاره کرد. علاوه بر اینها نمایه‌ای از تمامی کتاب‌های دینی ادبیات کودک در 2 دهه اخیر آمده است.

به گفته دبیر تحریریه مجله "روشنان" مطالب شماره یازدهم این نشریه حروفچنی شده و به زودی به زیر چاپ می‌رود .