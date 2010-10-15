روند تخریب محیط زیست نگران کننده است

عسگر جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز نگرانی از تخریبهای صورت گرفته در حوزه محیط زیست تاکید کرد: من شخصا دو بار به رئیس جمهور در مجلس تذکر آئین نامه ای دادم و معتقدم رئیس جمهوری باید سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کند به اقدامات حمایتی از محیط زیست کند.

نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس با اشاره به اینکه محیط زیست میراثی ست که در واقع همه نسبت به آن مسئولیت دارند افزود: در احادیث و روایات دینی به حفاظت از محیط زیست اشاره شده و جایگاه ویژه ای دارد و در آن ها تکلیف شده که باید نسبت به حیات بشری حساس باشیم.

وی اضافه کرد: اگر محیط زیست را مورد تعرض قرار دهیم و زندگی مردم به مخاطره بیافتد، ‌مسئولیت شرعی مان را نادیده گرفته ایم و با دست، قلم، تصمیم و عمل خود نباید زندگی بشر و طبیعت را به مخاطره بیاندازیم.

جلالیان با تاکید بر اینکه آنچه در حال حاضر برای محیط زیست اتفاق می افتد چه به طور رسمی و چه غیر رسمی نگران کننده است گفت: دریاچه پریشان در استان فارس، پارک ملی لار، جنگل های حرا در عسلویه، ساحل زیبای مرجانی جزیره خارک و کیش، همه توسط متولیان دولتی مورد تعرض و تخریب قرار گرفته است و همچنین جنگل گلستان در شمال و البته نمونه های قابل ذکر بسیار دیگری هم هست که به آنها اشاره نکرده ام.

وی همچنین اضافه کرد: مجلس در واقع نگران برخورد سیستم دولتی با محیط زیست است و اخطارهای فراوانی داده شده به رئیس جمهور و بقیه متولیان تاکید شده بیش از پیش مراقب ارزشهای اکولوژیک طبیعت برای نسلهای آینده باشند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه محیط زیست نیاز مشترک بشریت و حقوق نسل امروز و نسل آینده است اظهار داشت: همه مسئول حفاظت وحراست از آن هستیم و هر راهبرد و راهکار فردی یا جمعی که حافظ محیط زیست است باید منتشر شده و مد نظر قرار گیرد. همه باید تلاش کنند تا راهکارها چه جمعی و چه فردی عملی شود و در این بین رسانه ها بسیار موثر اند و می توانند فرهنگساز باشند.