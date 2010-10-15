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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

روند تخریب محیط زیست نگران کننده است

روند تخریب محیط زیست نگران کننده است

یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بیشتر تخریبهای صورت گرفته در محیط زیست با مجوز سازمان محیط زیست و سازمانهای متولی انجام می شود نسبت به روند تخریب در کشور ابراز نگرانی کرد.

عسگر جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز نگرانی از تخریبهای صورت گرفته در حوزه محیط زیست تاکید کرد: من شخصا دو بار به رئیس جمهور در مجلس تذکر آئین نامه ای دادم و معتقدم رئیس جمهوری باید سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کند به اقدامات حمایتی از محیط زیست کند.

نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس با اشاره به اینکه محیط زیست میراثی ست که در واقع همه نسبت به آن مسئولیت دارند افزود: در احادیث و روایات دینی به حفاظت از محیط زیست اشاره شده و جایگاه ویژه ای دارد و در آن ها تکلیف شده که باید نسبت به حیات بشری حساس باشیم.

وی اضافه کرد: اگر محیط زیست را مورد تعرض قرار دهیم و زندگی مردم به مخاطره بیافتد، ‌مسئولیت شرعی مان را نادیده گرفته ایم و با دست، قلم، تصمیم و عمل خود نباید زندگی بشر و طبیعت را به مخاطره بیاندازیم.

جلالیان با تاکید بر اینکه آنچه در حال حاضر برای محیط زیست اتفاق می افتد چه به طور رسمی و چه غیر رسمی نگران کننده است گفت: دریاچه پریشان در استان فارس، پارک ملی لار، جنگل های حرا در عسلویه، ساحل زیبای مرجانی جزیره خارک و کیش، همه توسط متولیان دولتی مورد تعرض و تخریب قرار گرفته است و همچنین جنگل گلستان در شمال و البته نمونه های قابل ذکر بسیار دیگری هم هست که به آنها اشاره نکرده ام.

وی همچنین اضافه کرد: مجلس در واقع نگران برخورد سیستم دولتی با محیط زیست است و اخطارهای فراوانی داده شده به رئیس جمهور و بقیه متولیان تاکید شده بیش از پیش مراقب ارزشهای اکولوژیک طبیعت برای نسلهای آینده باشند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه محیط زیست نیاز مشترک بشریت و حقوق نسل امروز و نسل آینده است اظهار داشت: همه مسئول حفاظت وحراست از آن هستیم و هر راهبرد و راهکار فردی یا جمعی که حافظ محیط زیست است باید منتشر شده و مد نظر قرار گیرد. همه باید تلاش کنند تا راهکارها چه جمعی و چه فردی عملی شود و در این بین رسانه ها بسیار موثر اند و می توانند فرهنگساز باشند.

کد مطلب 1169964

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