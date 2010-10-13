محمود زنده‌نام، رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو درباره تصویری شدن برنامه‌های رادیو به خبرنگار مهر گفت: این تجربه‌ای است که در رادیوهای دنیا همچون ایتالیا کسب شده و برای مخاطبان هم جذابیت لازم را دارد. مسلماً تصویری کردن برنامه‌های رادیویی با استقبال مخاطبان رو به رو می‌شود. بینندگان می‌توانند ارتباط نزدیک‌تری با برنامه‌های رادیو برقرار کنند و منجر به توسعه رسانه رادیو می‌شود.

وی در ادامه افزود: به نظرم برای مخاطبان هم جذابیت دارد تا با هنرمندانی که در رادیو فعالیت می‌کنند و ساخت برنامه‌های رادیویی بیشتر آشنا شوند. نمایش‌های رادیویی قابلیت تصویری کردن را دارند و برای مردم هم فوق‌العاده جذاب است. همیشه رادیو تئاترها با استقبال مخاطبان رو به رو می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد تصویری کردن برنامه‌های رادیویی هم برایشان جذابیت دارد.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو خاطرنشان ساخت: مسلماً برنامه‌های رادیویی قبل از تصویری شدن باید به دقت کارشناسی شوند تا برنامه‌هایی برای تصویری شدن انتخاب شود تا ذهنیتی که مخاطبان درست کرده به هم نریزد، چرا که احتمال دارد ذهنیتی که او از گوینده محبوب‌اش دارد، دچار خدشه شود. بنابراین باید کار دقیق و کارشناسی‌ شده انجام شود.

زنده‌نام ادامه داد: البته من طرحی در ارتباط با پخش گلچینی از آثار شبکه‌های رادیویی از تلویزیون آماده کرده‌ام. با توجه به شناختی که از مخاطب دارم، می‌دانم چنین برنامه‌ای می‌تواند برای مخاطبان جذابیت لازم را داشته باشد. این آمادگی را دارم تا طرح را برای اجرایی شدن در اختیار معاونت صدا قرار دهم.



