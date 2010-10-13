به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزار کننده شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی 10 آبان‌ماه زمان ثبت نام نهایی ورزشکاران کاروان ورزشی ایران است. به همین منظور بهرام افشارزاده و اصغر رحیمی، رئیس و دبیر ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک 9 آبان‌ماه به گوانگجو سفرمی‎کنند تا کارهای لازم برای ثبت نام ورزشکاران را انجام دهند.

کاروان ورزش ایران با در اختیار داشتن 284 ورزشکار مرد و 86 ورزشکار زن (مجموع 370 ورزشکار) در شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی شرکت می‏کند. این دوره از بازی‏ها از 21 آبان ماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

جدول رشته‎های اعزامی به بازی‌های آسیایی 2010 چین و تعداد ورزشکاران مرد، زن و همراهان (مربیان) آنها به شرح زیر است: