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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

برای ثبت نام نهایی/

رئیس و دبیر ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک به گوانگجو می‎روند

رئیس و دبیر ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک به گوانگجو می‎روند

به منظور انجام مرحله نهایی ثبت نام ورزشکاران اعزامی کشورمان به بازی‎های آسیایی 2010، بهرام افشارزاده و اصغر رحیمی به گوانگجو سفر می‎کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزار کننده شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی 10 آبان‌ماه زمان ثبت نام نهایی ورزشکاران کاروان ورزشی ایران است. به همین منظور بهرام افشارزاده و اصغر رحیمی، رئیس و دبیر ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک 9 آبان‌ماه به گوانگجو سفرمی‎کنند تا کارهای لازم برای ثبت نام ورزشکاران را انجام دهند.  

کاروان ورزش ایران با در اختیار داشتن 284 ورزشکار مرد و 86 ورزشکار زن (مجموع 370 ورزشکار) در شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی شرکت می‏کند. این دوره از بازی‏ها  از 21 آبان ماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

جدول رشته‎های اعزامی به بازی‌های آسیایی 2010 چین و تعداد ورزشکاران مرد، زن و همراهان (مربیان) آنها به شرح زیر است:

رشته ورزشکار مرد ورزشکار زن  همراهان (مربیان)
تیروکمان 4 4 4
دو ومیدانی 16 4 8
بسکتبال 12 - 6
بوکس 9 - 6
کایاک 7 3 4
اسلالوم 3 - 2
بادبانی 6 2 4
دراگون بت 24 24 8
روئینگ 20 6 8
دوچرخه سواری پیست 5 - 3
دوچرخه سواری جاده 9 - 4
شمشیربازی 12 - 4
فوتبال 20 - 8
هندبال 16 - 3
جودو 7 3 4
کبدی 12 12 7
کاراته 4 - 3
تیراندازی 19 14 13
تکواندو 6 6 6
والیبال 12 - 6
والیبال ساحلی 4 - 3
اسکیت 1 1 1
وزنه برداری 8 - 5
ووشو 7 2 5
کشتی آزاد 7 - 6
کشتی فرنگی 7 - 5
شطرنج 5 5 6
شنا 6 - 2
شیرجه 4 - 2
ژیمناستیک 6 - 2
تنیس روی میز 3 - 2
بیلیارد 3 - 1
مجموع  284  86  151
کد مطلب 1169972

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