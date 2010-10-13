به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزار کننده شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 10 آبانماه زمان ثبت نام نهایی ورزشکاران کاروان ورزشی ایران است. به همین منظور بهرام افشارزاده و اصغر رحیمی، رئیس و دبیر ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک 9 آبانماه به گوانگجو سفرمیکنند تا کارهای لازم برای ثبت نام ورزشکاران را انجام دهند.
کاروان ورزش ایران با در اختیار داشتن 284 ورزشکار مرد و 86 ورزشکار زن (مجموع 370 ورزشکار) در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی شرکت میکند. این دوره از بازیها از 21 آبان ماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
جدول رشتههای اعزامی به بازیهای آسیایی 2010 چین و تعداد ورزشکاران مرد، زن و همراهان (مربیان) آنها به شرح زیر است:
|رشته
|ورزشکار مرد
|ورزشکار زن
|همراهان (مربیان)
|تیروکمان
|4
|4
|4
|دو ومیدانی
|16
|4
|8
|بسکتبال
|12
|-
|6
|بوکس
|9
|-
|6
|کایاک
|7
|3
|4
|اسلالوم
|3
|-
|2
|بادبانی
|6
|2
|4
|دراگون بت
|24
|24
|8
|روئینگ
|20
|6
|8
|دوچرخه سواری پیست
|5
|-
|3
|دوچرخه سواری جاده
|9
|-
|4
|شمشیربازی
|12
|-
|4
|فوتبال
|20
|-
|8
|هندبال
|16
|-
|3
|جودو
|7
|3
|4
|کبدی
|12
|12
|7
|کاراته
|4
|-
|3
|تیراندازی
|19
|14
|13
|تکواندو
|6
|6
|6
|والیبال
|12
|-
|6
|والیبال ساحلی
|4
|-
|3
|اسکیت
|1
|1
|1
|وزنه برداری
|8
|-
|5
|ووشو
|7
|2
|5
|کشتی آزاد
|7
|-
|6
|کشتی فرنگی
|7
|-
|5
|شطرنج
|5
|5
|6
|شنا
|6
|-
|2
|شیرجه
|4
|-
|2
|ژیمناستیک
|6
|-
|2
|تنیس روی میز
|3
|-
|2
|بیلیارد
|3
|-
|1
|مجموع
|284
|86
|151
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