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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

دولت آبادی هشدار داد:

تلاش دشمنان برای نفوذ در دستگاههای اجرایی و خروج اطلاعات

تلاش دشمنان برای نفوذ در دستگاههای اجرایی و خروج اطلاعات

دادستان تهران با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای نفوذ در ارکان اجرایی کشور و بهره‌برداری از افراد برای خروج اطلاعات افزود: در این زمینه پنج پرونده تشکیل شده که همه آنها به زودی به دادگاه ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 25 (سرپرستی) افزود: اگر اسم این اقدامات را جاسوسی یا هر مورد دیگری بگذاریم، امروز آمریکایی‌ها تلاش زیادی را در این زمینه شروع کرده‌اند و باید به مسئولان کشور هشدار دهیم مراقب افرادی باشند که ممکن است امانت را رعایت نکنند.

دادستان تهران اعلام کرد: پنج پرونده در این مورد تشکیل شده که همه آنها به زودی به دادگاه ارسال می شود.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه مسئولان بدانند دشمنان ما آرام و بیکار ننشسته‌اند، اظهار داشت: در یک پرونده فردی متولد 1361 که سابقه همکاری در حوزه‌های هوایی – فضایی دارد اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و در اختیار دولتهای خارجی قرار داده است. در پرونده دیگری فرد فوق لیسانسی که بر روی مسائل تهران کار کرده اطلاعات ریزی را جمع‌آوری کرده و در اختیار دشمنان ما قرار داده است.

وی افزود: در یک پرونده دیگر فردی متولد 1356 و دارای مدرک فوق لیسانس است که در دستگاه اجرایی بوده و با سرویسهای خارجی ارتباط برقرار کرده و چندین بار ملاقات داشته و وجوه بسیاری را از آنها دریافت کرده و سعی کرده اطلاعات مهمی را از قوه قضائیه و مسائل رایانه‌ ای در اختیار دیگران قرار دهد.

دادستان تهران ادامه داد: در پرونده دیگری فرد متولد 1347 اطلاعات بسیار زیادی را به دشمن داده است. همچنین در پرونده دیگری فردی که در یکی از موسسه های مالی فعالیت می ‌کرد اطلاعات ریزی را در زمینه دفاعی در اختیار دشمنان قرار داده است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه نمی‌توانم اسم و مشخصاتی از این موارد را اعلام کنم تاکید کرد: امروز دشمنان فقط در حوزه‌های نظامی و قضایی به دنبال جاسوسی نیستند بلکه به دنبال مسائل بسیار ریزی از کشور هستند. بنابراین نظارت ما باید بر روی افراد زیاد باشد. ما مکلف هستیم که وقتی فردی را بر سر کاری می‌گماریم بر او نظارت داشته باشیم.

دادستان تهران در ادامه  به یکی از تئاترهای اجرا شده در شهر تهران اشاره کرد و گفت: این تئاتر بسیار زننده بود و به همین دلیل برای برخی از عوامل برگزاری این تئاتر بعد از متوقف شدن اجرای پرونده تشکیل داده شد و به دادگاه رفتند.

کد مطلب 1169978

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