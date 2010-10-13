مجتمع فرهنگی هنری ویژه کانونهای مساجد قم راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول کانون حضرت علی اصغر(ع) شامگاه سه‌شنبه در دیدار مسئول و معاونین دبیرخانه و مسئولین مناطق چهارگانه کانون‌های فرهنکی هنری مساجد استان با استاندار قم، با اشاره به این که 49 کانون فرهنگی هنری مساجد در منطقه سه فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: سه کانون تخصصی چهره به چهره، ورزش و آموزش در این منطقه فعال هستند که شش باشگاه فرهنگی ورزشی نیز با بودجه ده میلیون تومانی ساماندهی شده است.



مهدی کلانترزاده همچنین با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در طرح تابستانی امسال گفت: تعداد 12هزار و 700 نفر در برنامه‌های تابستانی حضور داشتند که در واقع بیشتر از تماشاچیان تیم صبای قم بود.



وی خواستار احداث مجتمع فرهنگی ورزشی ویژه کانون‌های مساجد در استان شد و از استاندار درخواست کرد تا کانون‌های مساجد بتوانند از مراکز فرهنگی و تفریحی استان استفاده کنند.



نیازمند همکاری حوزه هستیم



مسئول کانون فرهنگی هنری میثم تمار نیز در این دیدار مسجد را سنگر دانست و ابراز داشت: یکی از علل پیروزی انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس این بود که مساجد پایگاه و سنگر بودند.



حجت الاسلام وافی تأکید کرد: مسجد از زمان پیامبر مبدأ بوده و اولین دستور ایشان احداث مسجد در مدینه بود.

مسئول کانون فرهنگی هنری میثم تمار اظهار داشت: به پشیتبانی استانی نیاز داریم حتی اگر اعتباراتی به کانون‌های مساجد اختصاص پیدا کند و همکاری حوزه‌ها را در مساجد می‌طلبیم.



کمبود فضای مناسب در مساجد



مسئول کانون اهل بیت(ع) نیز در این دیدار تصریح کرد: فضایی برای مساجد استان وجود ندارد تا امور فرهنگی و ورزشی در قالب کانون‌های فرهنگی هنری مساجد انجام شود.



خسروی افزود: تعداد 56 کانون در این منطقه وجود دارد که 48 کانون فعال هستند و 20 کتابخانه نیز در این منطقه فعالیت می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: پنج کانون تخصصی قرآن و نماز، مهدویت، آی تی و فعالیت‌های فرهنگی در این منطقه فعالیت می‌کنند.



حجت الاسلام شهبازی مسئول کانون یالثارات الحسین منطقه دو قم نیز خواستار توجه استاندار به کانون‌های مساجد شد و عنوان کرد: یکی از بابرکت ترین کاری که یک استاندار می‌تواند در دوره خدمت خود انجام دهد توجه مخصوص به کانون‌های مساجد است.



مکان‌های فرهنگی هنری مختص خواهران در قم محدود است



در ادامه این دیدار رمضانی نماینده کانون‌های فرهنگی هنری خواهران با تأکید بر نقش زنان در ساخت جامعه گفت: زنان در تمامی عرصه‌های جامعه پا به پای مردان ایفای نقش کردند و اثر بسیار مثبتی در سازندگی جامعه دارند.



مسئول کانون فرهنگی هنری قدس با اشاره به کمبود امکانات برای فعالیت فرهنگی خواهران در قم خاطرنشان کرد: مکان‌های فرهنگی هنری مختص خواهران در قم بسیار محدود است و حتی در مساجد استان نیز به علت محدودیت های مکانی و امکانات برای فعالیت بانوان محدودیت ایجاد شده است.



وی در پایان ایجاد فضاهای مناسب فرهنگی ورزشی، ایجاد عرصه مناسب جهت فعالیت‌های علمی پژوهشی و کتابخانه و ورزشگاه‌ها ویژه خواهران را خواستار شد.