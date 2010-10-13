دهکده زیارتی در گلستان احداث می شود

مهدی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دهکده در زمینی به مساحت 20 هکتار در استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: با ساخت این مکان و جانمایی و استقرار منا و عرفات، زائران به خوبی مناسک حج را به جامی آورند و مکانی چند منظوره برای برگزاری مراسم های مختلف از سوی ادارات خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: امسال سه هزار و 99 زائر و خدمه در قالب 20 کاروان در مدت سه روز به بیت الله الحرام مشرف می شوند.

شیخی با بیان اینکه 12 کاروان اهل سنت و هشت کاروان شیعه هستند، افزود: امسال هشت مدیر کاروان جدید ماموریت اعزام زائران به خانه خدا را برعهده دارند.

وی برگزاری 10 جلسه آموزشی برای مدیران کاروان، برگزاری همایش حج در شرق و غرب استان را از برنامه های صورت گرفته برای اعزام حج امسال بیان کرد و گفت: مراسم جشن غدیر به منظور آغازی برای وحدت همزمان با روز غدیر خم از سوی کاروان اهل سنت استان در مکه برگزار می شود.



مدیر حج و زیارت گلستان با اشاره به وجود هزار و 200 مدیر حج، سوریه و عتبات عالیات در استان، گفت: این مدیران عضو هلال احمر شده و در فاز اول مدیران حج و در فازهای مدیران دیگر، آموزش های امداد و نجات را فرا می گیرند و در سال 89 و 90 مدارک دریافت خواهند کرد.

وی همچنین از راه اندازی و افتتاح پایگاه بسیج حج و زیارت با یک هزار و 200 نفر عضو شیعه و سنی بعد از سفر حج خبر داد و گفت: برگزاری مسابقه ارمغان حرا از برنامه های حج و زیارت استان در هفته حج است.