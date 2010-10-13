به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کمیته داوران ، تیم داوری داربی 69 به شرح زیر اعلام شد: داور وسط : مسعود مرادی ، کمک داور اول :حسن کامرانی فر ، کمک داور دوم: مرتضی کریمی ، داور چهارم: سعید مظفری‌زاده و کمک داور ذخیره : سعید علی نژادیان

مسعود عنایت رئیس کمیته داوران در این باره گفت: مرادی در حال حاضر برترین داور کشور و همچنین پر افتخارترین داور تاریخ داوری فوتبال ایران پس از جعفر نامدار است. البته در روزهای گذشته گمانه زنی هایی شده بود که انتخاب احتمالی مرادی به دلیل آخرین سال داوری بین المللی ایشان است اما ایشان تا سه سال دیگر می تواند در کشور قضاوت کند و انتخاب داور داربی به این دلیل کار نادرستی است چون این دیدار را باید بهترین داوران قضاوت کنند.

عنایت کمک های مرادی را در این دیدار حسن کامرانی فر و مرتضی کریمی اعلام کرد و گفت: حسن کامرانی فر کمک داور شناخته شده ای است و عملکرد او در جام جهانی درخشان بوده است.کمک داور دوم هم مرتضی کریمی از بهترین کمک داوران حال حاضر کشور است که فصل درخشانی را پشت سر گذاشته است و برای بازیهای آسیایی گوانگجو هم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده است.