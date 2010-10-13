  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

حج نمایش وحدت امت اسلامی است

حج نمایش وحدت امت اسلامی است

گرگان - خبرگزاری مهر: امام جمعه گرگان حج را نمایش وحدت امت اسلامی دانست و گفت: در حج شیعه و سنی با وحدت و یکپارچی در کنار هم به مناسک می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در نشست مدیران حج و زیارت گلستان، گلستان را تجلیگاه وحدت بین شیعه و سنی خواند و گفت: همه باید تلاش کنیم تا به مقدسات یکدیگر احترام بگذاریم.

وی اظهار داشت: این هفته و ایام برای جهان اسلام ایام ویژه ای است و تمامی توجهات در جهان اسلام اعم شیعه و سنی و بزرگ و کوچک به سوی خانه خدا و زوار بیت الله جلب می شود.

وی با بیان اینکه بیت خدا نه فقط برای مسلمانان بلکه برای بشریت مهم است، افزود: مراسم عبودیت میلیون ها انسان در لباس واحد و یک شکل و جهت واحد در مقابل خدا در مقابل چشم همه جهانیان منعکس می شود.
 
آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: مشاهده عبودیت، خضوع و خشوع مسلمانان در مقابل خداوند بر روی هر مسلمانی اثرگذار بوده و سبب تقویت ایمان آنان می شود.
 
به گفته وی، ما مسمانان احساس شکوه و عظمت می کنیم وقتی می بینیم دنیا از این امتیاز بی بهره است.
 
امام جمعه گرگان با بیان اینکه رابطه ای بین ما و خانه خدا وجود دارد و آن رابطه، رابطه ای محکم است، به مدیران کاروان های حج توصیه کرد: وظیفه مدیر فقط جابجایی و تهیه غذا و مکان حجاج نیست بلکه ایجاد رابطه بین زائران و حجاج بیت الله الحرام با خانه خدا است.
 
وی با اشاره به اینکه خانه خدا مکان تطهیر دل است، افزود: دل مومنان مسلمان باید در بیت خدا پاک شده و از همه چیز کننده شود.
 
آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: مدیران حج باید نسبت به بیان ادعیه ها تلاش کنند و توجهات زائران را به جانب آن مقصد اصلی برسانند.
 
وی با اشاره به بحث وحدت و شیعه و سنی بین مسلمین گفت: امروز ضرورت جهان اسلام حفظ وحدت، همبستگی و یکپارچگی است و ماباید بپذیریم که باهم اختلاف مذهبی داریم ولی طرفین باید یکدیگر را از صمیم قلب بپذیرند.
 
نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به مباحث اعتقادی و علمی، افزود: اگر امت اسلامی و علمای اسلامی این سعه صدر را پیدا کنند که در یک مکانی در جهان اسلام بنشینند و مبانی خود را به صورت مستند مطرح کنند، عالمان دو طرف خواهند پذیرفت و مشکل و اختلافی وجود نخواهد داشت.
 
وی با بیان اینکه دست هایی از آستین شیطان درآمده و بین مسلمانان مسئله سازی و تفرقه اندازی می کنند، گفت: امروز وظیفه ما سنگین تر و مهمتر می شود که حواسمان را جمع کنیم و نگذاریم اختلاف بیندازند.
 
آیت الله نورمفیدی با اشاره به مسئله غدیر، آن را یک حقیقت تاریخی خواند و ادامه داد: هیچ مسلمانی نمی تواند غدیر را انکار کند و مسلمانان در روز غدیر خم در یک نقطه مودت با هم برابر هستند و نمایش وحدت اسلامی در آن رخ می دهد.به گفته وی، حادثه غدیر می تواند مهمترین عامل وحدت اسلامی بین مسلمین باشد. 
کد مطلب 1169994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها