حج نمایش وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در نشست مدیران حج و زیارت گلستان، گلستان را تجلیگاه وحدت بین شیعه و سنی خواند و گفت: همه باید تلاش کنیم تا به مقدسات یکدیگر احترام بگذاریم.

وی اظهار داشت: این هفته و ایام برای جهان اسلام ایام ویژه ای است و تمامی توجهات در جهان اسلام اعم شیعه و سنی و بزرگ و کوچک به سوی خانه خدا و زوار بیت الله جلب می شود.



وی با بیان اینکه بیت خدا نه فقط برای مسلمانان بلکه برای بشریت مهم است، افزود: مراسم عبودیت میلیون ها انسان در لباس واحد و یک شکل و جهت واحد در مقابل خدا در مقابل چشم همه جهانیان منعکس می شود.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: مشاهده عبودیت، خضوع و خشوع مسلمانان در مقابل خداوند بر روی هر مسلمانی اثرگذار بوده و سبب تقویت ایمان آنان می شود.



به گفته وی، ما مسمانان احساس شکوه و عظمت می کنیم وقتی می بینیم دنیا از این امتیاز بی بهره است.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه رابطه ای بین ما و خانه خدا وجود دارد و آن رابطه، رابطه ای محکم است، به مدیران کاروان های حج توصیه کرد: وظیفه مدیر فقط جابجایی و تهیه غذا و مکان حجاج نیست بلکه ایجاد رابطه بین زائران و حجاج بیت الله الحرام با خانه خدا است.

وی با اشاره به اینکه خانه خدا مکان تطهیر دل است، افزود: دل مومنان مسلمان باید در بیت خدا پاک شده و از همه چیز کننده شود.

آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: مدیران حج باید نسبت به بیان ادعیه ها تلاش کنند و توجهات زائران را به جانب آن مقصد اصلی برسانند.

وی با اشاره به بحث وحدت و شیعه و سنی بین مسلمین گفت: امروز ضرورت جهان اسلام حفظ وحدت، همبستگی و یکپارچگی است و ماباید بپذیریم که باهم اختلاف مذهبی داریم ولی طرفین باید یکدیگر را از صمیم قلب بپذیرند.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به مباحث اعتقادی و علمی، افزود: اگر امت اسلامی و علمای اسلامی این سعه صدر را پیدا کنند که در یک مکانی در جهان اسلام بنشینند و مبانی خود را به صورت مستند مطرح کنند، عالمان دو طرف خواهند پذیرفت و مشکل و اختلافی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه دست هایی از آستین شیطان درآمده و بین مسلمانان مسئله سازی و تفرقه اندازی می کنند، گفت: امروز وظیفه ما سنگین تر و مهمتر می شود که حواسمان را جمع کنیم و نگذاریم اختلاف بیندازند.



آیت الله نورمفیدی با اشاره به مسئله غدیر، آن را یک حقیقت تاریخی خواند و ادامه داد: هیچ مسلمانی نمی تواند غدیر را انکار کند و مسلمانان در روز غدیر خم در یک نقطه مودت با هم برابر هستند و نمایش وحدت اسلامی در آن رخ می دهد.به گفته وی، حادثه غدیر می تواند مهمترین عامل وحدت اسلامی بین مسلمین باشد.