همایش فلسفه بستری برای گسترش ارتباطهای فکری است

دکتر عین الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دستاوردهای همایشها در ارتقای سطح علمی پژوهشگران گفت: اولین نتیجه و دستاورد همایشها این است که هم به صورت مستقیم از جلسات و ارائه مقالات و سخنرانیهای همایش و مسائلی که در آن همایشها مطرح می‎شوند استفاده می کنیم .

وی افزود: علاوه بر سخنرانیهای رسمی که صورت می‏گیرد محافل و حلقه‎هایی که در اثنای همایش به صورت رسمی یا غیررسمی صورت می‎گیرد باعث می‎شود در شرایط مختلف تبادل تجربیات علمی کرده و از این طریق سبب گسترش عرصه‏های علوم شده و از نظرات یکدیگر استفاده کنیم.

استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد اینکه آیا همایش روز جهانی فلسفه می ‎تواند در جهت افزایش ارتباطات فکری و علمی شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد اظهار داشت: بطور قطع همینطور است در همه همایشهای بین المللی این مسئله حاکم است و چون این همایش جهانی است و برد وسیعی از نظر مکانی دارد از این جهت نسبت به همایشهای ملی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت .