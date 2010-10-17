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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۳

همایش روز جهانی فلسفه -83/

همایش فلسفه بستری برای گسترش ارتباطهای فکری است

همایش فلسفه بستری برای گسترش ارتباطهای فکری است

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به دستاوردهای مثبت بسیاری که برای همایشهای بین‌المللی پیش بینی می‌شود، گفت: این همایشها فضا و بستری مناسب برای گسترش ارتباطهای فکری و علمی هستند.

دکتر عین الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دستاوردهای همایشها در ارتقای سطح علمی پژوهشگران گفت: اولین نتیجه و دستاورد همایشها این است که هم به صورت مستقیم از جلسات و ارائه مقالات و سخنرانیهای همایش و مسائلی که در آن همایشها مطرح می‎شوند استفاده می کنیم .

وی افزود: علاوه بر سخنرانیهای رسمی که صورت می‏گیرد محافل و حلقه‎هایی که در اثنای همایش به صورت رسمی یا غیررسمی صورت می‎گیرد باعث می‎شود در شرایط مختلف تبادل تجربیات علمی کرده و از این طریق سبب گسترش عرصه‏های علوم شده و از نظرات یکدیگر استفاده کنیم. 

استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد اینکه آیا همایش روز جهانی فلسفه می ‎تواند در جهت افزایش ارتباطات فکری و علمی شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد اظهار داشت: بطور قطع همینطور است در همه همایشهای بین المللی این مسئله حاکم است و چون این همایش جهانی است و برد وسیعی از نظر مکانی دارد از این جهت نسبت به همایشهای ملی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت .

کد مطلب 1169996

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