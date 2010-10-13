تجلیل از خواننده پیشکسوت لری پس از 40 سال

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مراسم تجلیل از پیشکسوت آواز لری منطقه کهگیلویه وبویراحمد و ممسنی، استاد "احمد احمدی" در یاسوج برگزار شد.

در این مراسم که به همت حوزه هنری استان، شهرداری یاسوج و انجمن موسیقی استان برگزار شد، "احمد احمدی" این پیرمرد 86 ساله که آواز زیبایش در گوش ساکنان این دیار ماندگار شده، در میان تشویق تماشاگران بر روی سن آمد و مورد تجلیل قرار گرفت.

شاید باورش نمی شد که پس از بیش از 40 سال از آن آواز ماندگار "دل گورودار" در رادیو شیراز، کسانی او را به یاد داشته باشند و هنرش را پس از این مدت بستایند.

در این شرایط که سبکهای موسیقیهای غربی در تلاشند که ذائقه شنیداری مردمان را تغییر دهند و بخش زیادی از جوانان را اسیر خود کرده و فرهنگ اصیل بومی را ناخوش احوال، بازشنیدن "یاریار" احمدی، مرهمی است بر "دل گورو دار" ایلیاتی هایی که از زندگی شهری خسته شده اند.

"احمد احمدی" در آواز لری صاحب سبک بود

یکی از هنرمندان موسیقی محلی استان در این خصوص گفت: "احمد احمدی" خواننده تاثیرگذاری در موسیقی استان بوده و توان بسیار بالایی در آواز لری داشته است.

سعید اسلامی در گفتگو با مهر افزود: این خواننده پیشکسوت از معدود خوانندگان صاحب سبک در موسیقی لری بوده است و آوازهایی از جمله "دل گورو دار"، "مهسم مهسم"، "ککی جونی" و ... خلق کرده است.

همه فکر می کردند "احمد احمدی" فوت کرده است

وی بیان داشت: همه تصور می کردند این خواننده قدیمی فوت کرده اما پس از آنکه فهمیدیم وی زنده است تصمیم به تجلیل از این خواننده صاحب سبک گرفتیم و در این راستا شهرداری یاسوج، حوزه هنری استان و انجمن موسیقی استان پیشقدم شدند.

وی یادآور شد: احمد احمدی پس از اجرای آواز در سال 1346 به دلیل ابتذال در موسیقی و همچنین نوع نگاه به فعالین این عرصه، خیلی زود به فعالیتش خاتمه داد اما تاثیر و طنین صدای او ماندگار شد.

پیشکسوتان هنری گنجینه های فرهنگ شفاهی استان هستند

اسلامی در پایان تصریح کرد: این پیشکسوتان گنجینه هایی هستند که با مرگ آنها بخش زیادی از فرهنگ شفاهی استان و منطقه از بین می رود.

وی افزود: در واقع اینها راویان واقعی فرهنگ بومی هستند که تحت تاثیر موسیقی و تکنولوژی امروزی قرار نگرفتند و آثاری که اجرا می کنند، ناب است.

در پایان این برنامه گروه موسیقی سنتی "سیمرغ" شیراز به خوانندگی "علی زند وکیل" و سرپرستی "محمد رضا یزدان پناه" به اجرای برنامه پرداختند.