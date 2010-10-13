بعضی از خانواده ها آموزه های دینی را در حد یک توصیه پذیرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت السلام بهرام محمدیان چهارشنبه در دومین روز از نوزدهمین اجلاس سراسری نماز در بیرجند افزود: در بین بسیاری از خانواده ها، هنوز هر چه از دین نقل می شود در حد یک توصیه است و هر چه از علم مطرح می شود، به عنوان یک الگوی تربیتی مطرح می شود.

وی گفت: این در حالیست که اگر مفهوم واقعی دین از گذشته به خوبی تبیین می شد، امروز ما با نسلی مواجه بودیم که دین را به عنوان ستون و پایه اصلی و علمی رفع مشکلات قلمداد می کردند.

محمدیان در ادامه به تعارضات رفتاری و عملی خانواده ها اشاره نمود و گفت: فهم دین زمانی به خوبی محقق می شود که خانواده ها وحدت رویه در برنامه های تعلیم و تربیتی اتخاذ کنند.

وی در ادامه از تلویزیون و دیگر رسانه ها به عنوان مزاحمان جدید در بین خانواده ها یاد کرد و گفت: زمانی خانواده دارای چارچوب مشخص بود و حریم های خصوصی رعایت می شد، اما با ورود این رسانه به داخل منازل، مزاحمت هایی جدید در برنامه های تعلیم وتربیتی خانواده ها بوجود آمد و این زمانی بیشتر مشکل آفرین شد که فرهنگ استفاده درست از این رسانه ها را نیز بعضی از خانواده ها نیاموخته اند.

وی در ادامه گفت: با وجودی که خانواده ها در فرزند آوری هیچ مشکلی ندارند، اما در فرزند پروری با مشکل مواجه هستند و همین مسئله در نحوه مواجه فرزندان با نماز و مسجد موثر می باشد.

به گفته محمدیان خانواده نخستین جایگاه برای رشد و تعالی فرزندان می باشد و لذا اقامه نماز تنها یک تکلیف فردی نیست بلکه حفاظت کننده انسان از آتش است و این جهت نماز در خانواده بسیار مهم است.

وی از مسجد به عنوان مهمترین جایگاه اقامه نماز یاد کرد و گفت: اگر می خواهیم نماز با کیفیت بالا و در قالب های امر به معرف و نهی از منکر اقام شود، باید مساجد را برای اقامه چنین نمازی مهیا کنیم و برعهده کسی است که بالاترین مقام دینی را در مساجد داشته باشند.