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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

مسابقات بدمینتون باشگاه‎های غرب آسیا در اصفهان برگزار می‌شود

مسابقات بدمینتون باشگاه‎های غرب آسیا در اصفهان برگزار می‌شود

کنفدراسیون بدمینتون آسیا با پیشنهاد ایران برای برگزاری نخستین دوره مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا در اصفهان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال موافقت کنفدراسیون بدمینتون آسیا نخستین دوره رقابت‎های باشگاه‏های غرب آسیا خردادماه سال آینده با حضور تیم‏های برتر منطقه در اصفهان برگزارمی‎شود. بر این اساس سه تیم برتر رقابت‎های باشگاهی ایران به عنوان نماینده کشورمان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

میزبانی ایران در نخستین دوره مسابقات بدمینتون باشگاه‎های غرب آسیا عصر روز سه شنبه در نشست اعضای سازمان لیگ توسط محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون اعلام شد.

در این نشست همچنین مقرر شد که مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور از 6 آبان‎ماه آغاز شود. در این رقابت‎ها 8 تیم آجر ماشینی شیل کردستان، راه و ترابری زنجان، هیئت کرمانشاه، شیرودی تهران، روغن گلبهار سمنان، نماینده خوزستان و پایتخت اصفهان و نماینده ای دیگر از اصفهان شرکت دارند.  

کد مطلب 1170004

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