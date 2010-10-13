به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال موافقت کنفدراسیون بدمینتون آسیا نخستین دوره رقابتهای باشگاههای غرب آسیا خردادماه سال آینده با حضور تیمهای برتر منطقه در اصفهان برگزارمیشود. بر این اساس سه تیم برتر رقابتهای باشگاهی ایران به عنوان نماینده کشورمان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
میزبانی ایران در نخستین دوره مسابقات بدمینتون باشگاههای غرب آسیا عصر روز سه شنبه در نشست اعضای سازمان لیگ توسط محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون اعلام شد.
در این نشست همچنین مقرر شد که مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور از 6 آبانماه آغاز شود. در این رقابتها 8 تیم آجر ماشینی شیل کردستان، راه و ترابری زنجان، هیئت کرمانشاه، شیرودی تهران، روغن گلبهار سمنان، نماینده خوزستان و پایتخت اصفهان و نماینده ای دیگر از اصفهان شرکت دارند.
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