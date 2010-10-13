پیکر بنیانگذار دانشگاه آزاد یزد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، پیکر مرحوم دکتر علی سلطانی صبح چهارشنبه از مقابل پردیس دانشگاه آزاد یزد به سمت معراج شهدای دانشگاه آزاد و سپس خلدبرین تشییع شد و در این مراسم اقشار مختلف مردم به ویژه اساتید دانشگاهی، دانشجویان، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند.

سلطانی از جمله روسایی دانشگاه آزاد بود که از ابتدای تاسیس این دانشگاه در یزد یعنی از سال 61 تا 87، اداره این دانشگاه را در دست گرفت و در رونق هرچه بیشتر آن کوشید به نحوی که دانشگاه آزاد یزد هم ‌اکنون از واحدهای نمونه کشور به شمار می ‌رود.

سلطانی در واقع سه دهه از عمر خود را در دانشگاه‌ های آزاد به ویژه در استان یزد سپری کرد و روز گذشته به علت بیماری در سن 70 سالگی در بیمارستان مرتاض یزد دار فانی را وداع گفت.

دکتر سلطانی در طول سال‌های خدمت خود مسئولیت‌هایی همچون مدیر آموزش دانشگاه زاهدان، مدیر آموزش دانشگاه یزد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد از سال 61 تا سال 87 و ... را بر عهده داشته است.

پیام تسلیت جاسبی، اولیا و تابش

به دنبال درگذشت استاد علی سلطانی، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد و از خدمات چندین ساله دکتر سلطانی در دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های مختلف کشور به ویژه استان یزد تقدیر کرد.

علی ‌اکبر اولیاء و محمدرضا تابش،‌ نمایندگان مردم شهرهای یزد و صدوق و اردکان نیز در پیام مشترکی درگذشت دکتر علی سلطانی، شخصیت برجسته علمی استان یزد را تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است: "استاد گرامی جناب آقای دکتر علی سلطانی، ریاست سابق دانشگاه آزاد اسلامی یزد بعد از سه دهه خدمت صادقانه، عالمان، عاشقانه و صابرانه در حوزه فرهنگ، دانشگاه و تربیت، صدها دانشجوی این مرز و بوم و نقش‌آفرینی کم‌نظیر در تاسیس یک واحد بزرگ دانشگاهی، به دیار معبود شتافت .

این ضایعه بزرگ را به خانواده بزرگوار ایشان،‌ جامعه علمی و دانشگاهی استان و کشور به ویژه اساتید دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه یزد و همه علاقمندان و دوستان آن فقید سعید تسلیت می ‌گوییم" .

امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد روضه محمدیه، مجلس بزرگداشتی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، جمعی از دانشگاهیان و مسئولان استان یزد برگزار خواهد شد.