به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر "بیوتی فول" که نخستین بار بهار گذشته در جشنواره کن به نمایش درآمد و خاویر باردم برای بازی در آن برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن شد ، به عنوان نماینده سینمای مکزیک در رقابت‌های اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شده است.



دانیلا میشل مدیر جشنواره در نشست مطبوعاتی که دیروز برگزار شد اعلام کرد ایناریتو ، باردم و ماریسل آلوارز بازیگر آرژانتینی فیلم به عنوان مهمان در این جشنواره که تا 24 اکتبر ( دوم آبان) ادامه دارد حضور می یابند." بیوتی فول" در بخش خارج از مسابقه جشنواره به نمایش در می‌آید.



12 فیلم از آثار تری گیلیام فیلمساز انگلیسی در بخش مرور آثار این سینماگر با حضور خودش به نمایش در می‌آید.بیش از 80 فیلم مکزیکی در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در می‌آید.از مهم ترین این آثار می توان به " ما همینیم که هستیم" ساخته خورخه میشل گرائو ، " در روز و در شب" به کارگردانی آلخاندرو مولینا ، " ماریمبا ها از جهنم" اثر جولین هرناندز کوردون،" آکورازادو" ساخته آلوارو کوریل ،" مادر زمین" به کارگردانی دیلان وره کیا و " سنگی که پرتاب شد" اثر سباستین هیریارت اشاره کرد.



در میان فیلم‌های خارجی حاضر در جشنواره می‌توان به " جایی" ساخته سوفیا کاپولا برنده شیر طلایی جشنواره ونیز ، " با یک غریبه قد بلند سبزه رو ملاقات می کنی " به کارگردانی وودی آلن ، " عمو بونمی زندگی‌های گذشته اش را به خاطر می‌آورد" ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول تایلندی و برنده نخل طلایی کن و " کپی برابر اصل" ساخته عباس کیارستمی اشاره کرد.



این جشنواره یک ماه پیش از آغاز جشن‌های یکصدمین سال انقلاب مکزیک برگزار می شود. به همین منظور جشنواره موریه لا در بخشی ویژه فیلم‌هایی چون " زنده باد زاپاتا" ساخته الیا کازان ، " بیا با پانچو ویا برویم" به کارگردانی فرناندو ده فوئنتس و چند فیلم دیگر در ارتباط با انقلاب مکزیک را به نمایش در می‌آورد.