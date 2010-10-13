شورای ترکیه-آمریکا تشکیل جسله می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، پس از آنکه نشست سالانه شورای آمریکا-ترکیه در ماه آوریل لغو شد، نمایندگان آنکارا و واشنگتن هفته آینده در آمریکا گردهم می آیند تا در مهمترین موضوعات دو جانبه رایزنی کنند.

نشست ماه آوریل به دلیل اقدام کنگره آمریکا در بررسی طرح نسل کشی خواندن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط امپراطوری عثمانی، لغو شده بود، اما پس از اینکه بررسی این طرح از دستور کار کنگره خارج شد دو کشور نسبت به برگزاری نشست اعلام آمادگی کردند.

این نشست سه شنبه هفته آینده آغاز می شود و "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا سخنران آغازین آن خواهد بود.

این نشست در حالی برگزار می شود که از چندی پیش برخی رسانه ها از نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به افزایش مناسبات ترکیه با چین و ایران خبر می دهند و از همین رو مناسبات آنکارا با تهران و پکن یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود.