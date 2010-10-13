هاوارد جاکوبسن برنده جایزه من بوکر 2010 شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این رمان اولین رمان طنزآمیزی است که در طول 42 دوره برگزاری من بوکر موفق به دریافت این جایزه شده است.

سِر اندرو موشن رئیس جایزه بوکر با ابراز شگفتی از برنده شدن جاکوبسن گفت: این نویسنده برای اولین‌بار در فهرست نهایی قرار گرفته بود اما به هر حال چون لیاقتش را داشت پس نوبت او بود.

وی افزود: به ذهن ما هم خطور نمی‌کرد که او جایزه بگیرد اما با این حال افتخار ویژه‌ای است که ببینیم یک آدم خوشبخت به آنچه شایسته‌اش است رسیده است.

منتقدان "سوال فینکلر" را اثری هوشمندانه و بسیار خنده‌دار توصیف کرده‌اند که به شیوه‌ای خلاق از طنز تلخ بهره جسته است.

جاکوبسن در مراسم دریافت این جایزه که شب گذشته 12 اکتبر (20 مهر) در عمارت شهرداری لندن برگزار ‌شد گفت: من از همان اول که شروع به نوشتن کردم دوست داشتم این جایزه را ببرم. البته می‌دانستم تنها کسی نیستم که این جایزه را فوق‌العاده می‌داند، این بود که نگاه من به داستان‌نویسی طوری شد که انگار هرگز موفق به کسب جایزه من بوکر نمی‌شوم.

وی سپس به شوخی گفت که می‌خواهد 50 هزار پوند این جایزه را صرف خرید کیف دستی برای همسرش کند و بعد از حضار پرسید: شما می‌دانید قیمت یک کیف دستی چقدر است؟

دیگر آثار و رقبای جاکوبسن برای به دست آوردن این جایزه عبارت بودند از "طوطی و اولیور در آمریکا" از پیتر کری، "اتاق " نوشته اما دونو ، "در اتاق ناشناس" اثر دامون گالگوت، "آواز طولانی" نوشته آندره لوی و "سی" از تام مک‌کارتی.

جایزه من بوکر از سال 1969 برگزار می‌شود و شرایط شرکت در آن این است که انتشارکتاب در بریتانیا و توسط فردی مقیم این کشور یا یک کشور مشترک المنافع با بریتانیا (ایرلند و زیمباوه) ، به زبان انگلیسی نوشته شده باشد.



