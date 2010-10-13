سفر رهبری به قم نقطه عطفی برای بالندگی حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی صبح چهارشنبه طی سخنانی در درس خود به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: هر طلبه و فردی که در حوزه علمیه حضور دارد باید توجه عمیقی به سفر مقام معظم رهبری به قم داشته باشد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری شخصیتی هستند که واقعا در این شرایط پراطلاعترین افراد نسبت به مسائل حوزه هستند و در ردیف دلسوزان درجه اول حوزه قرار دارند و با فکر و برنامه و تامل به دنبال طرحهای روشن برای آینده حوزه هستند و باید در این سفر این جهات مهم مطرح و نقاط مثبت حوزه بررسی و تقویت شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: باید در سفر مقام معظم رهبری به قم، دغدغههای بزرگان، مراجع و اساتید مطرح شود و بالندگی حوزه در این سفر رقم خواهد خورد و این سفر نقطه عطف و امیدی برای آینده حوزه خواهد بود.
آیتالله فاضل لنکرانی ادامه داد: امیدوارم همان طور که سفرهای قبلی مقام معظم رهبری آثار و برکات فراوانی برای حوزههای علمیه و نظام داشته است، این سفر نیز از آثار و برکات بیشتری برخوردار باشد و همه فضلا و اساتید حوزه حضور جدی و سرنوشت ساز در این سفر داشته باشند.
برخیها میخواهند از حوزه به نفع خود استفاده کنند
وی با بیان اینکه حوزه مقدسه در شرایط بسیار حساسی قرار دارد اظهار داشت: در این حوزه به برکت انقلاب اسلامی ظرفیت های خوب و زمینههای رشد ایجاد شده است اما از آن طرف ضعفها و نقصانها ونگرانیها و دغدغههایی درهمه شئون حوزه وجود دارد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: امروز اگر کسی از دلسوزان حوزه سئوال کند آنها نسبت به مسائل علمی حوزه دغدغههای فراوانی دارند. حوزه باید بعد از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی عده زیادی را در رشتههای مختلف تحویل جامعه داده باشد.
وی گفت: امروز میبایست صدها مفسر قرآن و فقیه مبرز آشنا به مسائل روز و حلال مسائل و صدها فیلسوف در حوزه داشته باشیم ولی متاسفانه این آرزو محقق نشده است.
آیت الله فاضل لنکرانی با تاکید براینکه باید اعتراف کنیم که دغدغههای علمی و سیاسی در مورد حوزه علمیه وجود دارد، اظهار داشت: افرادی در بیرون از کشور طمع دارند برای اینکه حوزه را در درازمدت خاموش کنند و افرادی در داخل کشور هم طمع هایی دارند ومیخواهند ازحوزه برای مقاصد خودشان استفاده کنند، پس این حوزه با این شرایط ا ز یک طرف ظرفیت های فکری برای رشد طلاب دارد و از طرفی دغدغههای فراوانی نسبت به این حوزه مقدسه وجود دارد.
کناره گیری روحانیت از جامعه خلاف متون دینی است
آیت الله فاضل لنکرانی دربخش دیگری ازسخنان خود اظهار داشت: اساس کار روحانیت و تشکیل حوزه های علمیه بر این است که انسان به دنبال فهم دین واحکام و کتاب خدا باشد تا اینکه بتواند در اجتماع در جمع مردم حضور پیدا کند و هر کسی بر اساس ظرفیت وجودی خودش در گوشه و کنار جامعه با مردم مرتبط باشد.
وی با بیان اینکه کنارهگیری روحانیت ازجامعه امری صد درصد خلاف متون دینی ماست، تصریح کرد: عدم توجه به اینکه در جامعه ما چه می گذرد و مردم چه انتظاراتی دارند برخلاف متون دینی است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: به برکت حوزه مقدسه، انقلاب اسلامی به وجود آمد و ازهمین متون دینی این احساس تکلیف برای بزرگان و روحانیت و امام راحل به وجود آمد و این انقلاب محقق شده است.
وی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی محصول حوزههای علمیه و دین است، اظهار داشت: آن گروهی که در درجه اول باید انقلاب را به تمام شئون مراقبت، هدایت و حمایت کند، در آنجایی که ضعفی می بیند فریاد بزند، روحانیت است.
فاضل لنکرانی ادامه داد: روحانیت باید تمام شئون انقلاب اسلامی را با قوت ادامه دهد و نیازهای انقلاب و توطئه هایی که نظام را تهدید می کند بداند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: امروز توجه به حراست از انقلاب اسلامی برای روحانیت اوجب از گذشته است. امروز به خاطر اینکه توطئهها و نقشههای دشمنان و این همه سایتها و تلویزیون عجیب و غریبی که هر روز برای از بین بردن عقاید و حس سیاسی مردم به وجود میآید، روحانیت وظیفه دارد بیش از پیش از انقلاب اسلامی حراست کند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: بالندگی حوزه علمیه در سفر مقام معظم رهبری به قم رقم خواهد خورد و این سفر نقطه عطفی برای آینده حوزه است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی صبح چهارشنبه طی سخنانی در درس خود به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: هر طلبه و فردی که در حوزه علمیه حضور دارد باید توجه عمیقی به سفر مقام معظم رهبری به قم داشته باشد.
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