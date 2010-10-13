سفر رهبری به قم نقطه عطفی برای بالندگی حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله محمدجواد فاضل لنکرانی صبح چهارشنبه طی سخنانی در درس خود به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: هر طلبه و فردی که در حوزه علمیه حضور دارد باید توجه عمیقی به سفر مقام معظم رهبری به قم داشته باشد.



وی ادامه داد: مقام معظم رهبری شخصیتی هستند که واقعا در این شرایط پراطلاع⁯ترین افراد نسبت به مسائل حوزه هستند و در ردیف دلسوزان درجه اول حوزه قرار دارند و با فکر و برنامه و تامل به دنبال طرح⁯های روشن برای آینده حوزه هستند و باید در این سفر این جهات مهم مطرح و نقاط مثبت حوزه بررسی و تقویت شود.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: باید در سفر مقام معظم رهبری به قم، دغدغه⁯های بزرگان، مراجع و اساتید مطرح شود و بالندگی حوزه در این سفر رقم خواهد خورد و این سفر نقطه عطف و امیدی برای آینده حوزه خواهد بود.



آیت⁯الله فاضل لنکرانی ادامه داد: امیدوارم همان طور که سفرهای قبلی مقام معظم رهبری آثار و برکات فراوانی برای حوزه⁯های علمیه و نظام داشته است، این سفر نیز از آثار و برکات بیشتری برخوردار باشد و همه فضلا و اساتید حوزه حضور جدی و سرنوشت ساز در این سفر داشته باشند.



برخی⁯ها می⁯خواهند از حوزه به نفع خود استفاده کنند



وی با بیان اینکه حوزه مقدسه در شرایط بسیار حساسی قرار دارد اظهار داشت: در این حوزه به برکت انقلاب اسلامی ظرفیت⁯ های خوب و زمینه⁯های رشد ایجاد شده است اما از آن طرف ضعف⁯ها و نقصان⁯ها ونگرانی⁯ها و دغدغه⁯هایی درهمه شئون حوزه وجود دارد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: امروز اگر کسی از دلسوزان حوزه سئوال کند آنها نسبت به مسائل علمی حوزه دغدغه⁯های فراوانی دارند. حوزه باید بعد از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی عده زیادی را در رشته⁯های مختلف تحویل جامعه داده باشد.



وی گفت: امروز می⁯بایست صدها مفسر قرآن و فقیه مبرز آشنا به مسائل روز و حلال مسائل و صدها فیلسوف در حوزه داشته باشیم ولی متاسفانه این آرزو محقق نشده است.



آیت الله فاضل لنکرانی با تاکید براینکه باید اعتراف کنیم که دغدغه⁯های علمی و سیاسی در مورد حوزه علمیه وجود دارد، اظهار داشت: افرادی در بیرون از کشور طمع دارند برای اینکه حوزه را در درازمدت خاموش کنند و افرادی در داخل کشور هم طمع ⁯هایی دارند ومی⁯خواهند ازحوزه برای مقاصد خودشان استفاده کنند، پس این حوزه با این شرایط ا ز یک طرف ظرفیت⁯ های فکری برای رشد طلاب دارد و از طرفی دغدغه⁯های فراوانی نسبت به این حوزه مقدسه وجود دارد.



کناره گیری روحانیت از جامعه خلاف متون دینی است



آیت الله فاضل لنکرانی دربخش دیگری ازسخنان خود اظهار داشت: اساس کار روحانیت و تشکیل حوزه های علمیه بر این است که انسان به دنبال فهم دین واحکام و کتاب خدا باشد تا اینکه بتواند در اجتماع در جمع مردم حضور پیدا کند و هر کسی بر اساس ظرفیت وجودی خودش در گوشه و کنار جامعه با مردم مرتبط باشد.



وی با بیان اینکه کناره⁯گیری روحانیت ازجامعه امری صد درصد خلاف متون دینی ماست، تصریح کرد: عدم توجه به اینکه در جامعه ما چه می گذرد و مردم چه انتظاراتی دارند برخلاف متون دینی است.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: به برکت حوزه مقدسه، انقلاب اسلامی به وجود آمد و ازهمین متون دینی این احساس تکلیف برای بزرگان و روحانیت و امام راحل به وجود آمد و این انقلاب محقق شده است.



وی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی محصول حوزه‌های علمیه و دین است، اظهار داشت: آن گروهی که در درجه اول باید انقلاب را به تمام شئون مراقبت، هدایت و حمایت کند، در آنجایی که ضعفی می بیند فریاد بزند، روحانیت است.



فاضل لنکرانی ادامه داد: روحانیت باید تمام شئون انقلاب اسلامی را با قوت ادامه دهد و نیازهای انقلاب و توطئه هایی که نظام را تهدید می کند بداند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: امروز توجه به حراست از انقلاب اسلامی برای روحانیت اوجب از گذشته است. امروز به خاطر اینکه توطئه⁯ها و نقشه⁯های دشمنان و این همه سایت⁯ها و تلویزیون عجیب و غریبی که هر روز برای از بین بردن عقاید و حس سیاسی مردم به وجود می⁯آید، روحانیت وظیفه دارد بیش از پیش از انقلاب اسلامی حراست کند.