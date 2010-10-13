شانزدهمین همایش ملی صادرات غیرنفتی در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با محور های تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بهای تمام شده کالا و روش های رقابتی در بازارهای هدف، تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر افزایش یا کاهش تولید، تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در فرآیند عمومی صادرات غیرنفتی، تجارب هدفمند کردن یارانه ها در سایر کشورها و چگونگی استفاده از آن ها و نیز نقطه تعادل در دوران هدفمند کردن یارانه و چگونگی تاثیر آن بر صادرات غیرنفتی در تبریز برگزار می شود.

در این همایش دو روزه شخصیت های برجسته اقتصادی از سراسر کشور به همراه مقامات ارشد کشور به ارائه نقطه نظرات و مباحث خود خواهند پرداخت.

حضور و سخنرانی حجت الاسلام میرتاج الدینی،‌ معاون پارلمانی رئیس جمهور، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران،‌ حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و فرزین رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها در برنامه های این همایش پیش بینی شده است.

در جریان برگزاری همایش شانزدهم و در قالب پنج نشست علاوه بر ارائه مقالات تخصصی، ‌از صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی نیز تجلیل خواهد شد.