110 نفر از طلاب حوزه‌ علمیه سفیران هدایت فارغ التحصیل شدند

حجت الاسلام علیرضا شیرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه 465 طلبه در مدارس سفیران هدایت خوزستان تحصیل می کنند که تا کنون 110 نفر از آنها فارغ التصیل شده اند، اظهار داشت: از این افراد فارغ التحصیل شده، 66 نفر از آنها به صورت روزانه و مستمر در کلاسهای درس شرکت می کنند که 35 نفر در پایه هفت، 20 نفر در پایه هشت و بالغ بر 10 نفر در پایه های 9 و 10 تحصیل کردند.

معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه خوزستان ادامه داد: در سال آینده نیز 70 نفر از طلاب مدارس سفیران هدایت نیز فارغ التحصیل شده و به دروس مکاسب وارد خواهند شد.



وی همچنین به فعالیت فارغ التحصیلان این مدارس در ادارات و ارگانهای مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: از 110 نفر فارغ التحصیل مدارس سفیران هدایت، 37 نفر در بخش هجرت، 11 نفر در آموزش و پرورش، پنج نفر در نیروهای نظامی و انتظامی، 25 نفر در کادر مدیریتی حوزه های علمیه و 26 نفر به عنوان استاد در زمینه های مختلف تدریس می کنند.



شیرنژاد با تاکید بر اینکه بخش کارشناسی ارشد تبلیغ نقش به سزایی در تربیت استاد برای حوزه های علمیه دارد، به شکلی که اکنون در این زمینه خودکفا شده ایم، به کمبود فضای آموزشی برای گسترش این بخش اشاره کرد و اذعان داشت: متاسفانه کمبود فضای آموزشی در بخش کارشناسی ارشد به شکلی است که در برخی از حجره ها 14 نفر ساکن هستند.



معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه خوزستان با بیان اینکه از 300 نفر ورودی حوزه های علمیه، 107 نفر را پذیرش کردیم، افزود: در صورتیکه مشکلات برطرف شود، خواهیم توانست افزون بر توسعه این مدارس در سایر مناطق اهواز، پاسخگوی تقاضای بسیار جوانان برای حضور در مدارس سفیران هدایت باشیم.