دادستانهای هلند خواستار رفع اتهام اهانت از خالق فیلم فتنه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال درخواست دادستانهای هلند برای حذف اتهام اهانت به مسلمانان از سوی وایلدر، اگر هم دادگاه با حذف این اتهام موافقت کند در آن صورت وی باز هم با اتهامات تحریک به نفرت و تبعیض علیه مسلمانان رو به رو است.
دادستان این پرونده تلاش میکرد که بخشی از این پرونده علیه وایلدرز را ببندند.
پس از انتخابات ماه ژوئن و ماهها گفتگوهای ائتلافی، یک دولت اقلیت راست میانه از دموکرات مسیحیها و لیبرالها با اتکا به حمایت حزب آزادی وایلدرز تشکیل شد و قرار است مراسم سوگند یاد کردن آن روز پنجشنبه 22 مهرماه برگزار شود.
هر دو حزب برای اطمینان از حمایت وی توافق کردهاند که برقع را در این کشور ممنوع کرده و قوانین مهاجرت را سختتر کنند.
دادستان این پرونده گفته است که اگرچه اظهاراتی که وایلدرز درباره دین اسلام ایراد کرده اهانتآمیز بوده، اما غیرقانونی تلقی نمیشود.
دادستانها همچنین اظهار داشتند که مقایسه قرآن و اسلام با کتاب " نبرد من" نوشته هیتلر به احساسات مسلمانان اهانت کرده است اما یک جرم تلقی نمیشود.
دادستانهای هلند در ابتدا به هیچ وجه نمیخواستند که وایلدرز را متهم کنند و علت این امر را آزادی بیان میدانستند اما یک دادگاه استدلالهای آنها را ملغی کرده و دستور به متهم کردن وی داد.
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