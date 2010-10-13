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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

والیبال جام شیخ راشد/

تیم "ب" ایران امروز برای قهرمانی به میدان می‎رود

تیم "ب" ایران امروز برای قهرمانی به میدان می‎رود

تیم "ب" والیبال کشورمان امروز آخرین دیدار خود در رقابت‎های جام شیخ راشد دبی را مقابل لبنان برگزار می‎کند تا در صورت پیروزی صاحب جام قهرمانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ایران و لبنان در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال قهرمانی جام شیخ راشد ساعت 15:30(به وقت تهران) امروز چهارشنبه در دبی برگزار می‎شود.

شاگردان پیمان اکبری که هر چهار دیدار گذشته خود در این رقابت‎ها را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند در صورت پیروزی در این بازی در رده نخست جدول رده‎بندی قرار می‎گیرند در غیر این صورت نتایج به دست آمده در سایر دیدارها تعیین کننده جایگاه آنها خواهد بود.

تیم "ب" والیبال ایران که در دو دیدار اول خود به ترتیب مقابل تونس و نماینده کشور میزبان به برتری دست یافته بود یکشنبه گذشته در مصاف با هند به برتری 3 بر یک دست یافت. والیبالیست‎‌های کشورمان پس از یک روز استراحت، روز گذشته سه شنبه نیز در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 20)، (28 بر 26) و (25 بر 19) مقابل پاکستان به برتری دست یافتند.

دوزادهمین دوره مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی به میزبان باشگاه الشباب در جریان است.

کد مطلب 1170035

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