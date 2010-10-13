برای کسب بهترین مدال به گوانگجو می روم

محمدرضا رودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی گوانگجو تمرینات خوب و منظمی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار می کنیم و برنامه ریزی های هدفمندی را مدنظر قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم.

قهرمان جودوی ایران هدف خود از شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور را مسابقه تدارکاتی توصیف و تصریح کرد: چند وقتی است که در مسابقات داخلی شرکت نکرده بودم و برای ایجاد روحیه رقابت و انگیزه باید پای به عرصه مسابقات می گذاشتم که خوشبختانه به صلاحدید فدراسیون جودو به این مسابقات آمدم.

وی ادامه داد: فکر می کنم که شرکت در این رقابتها بار مثبتی را برای جودوکاران در بر داشته باشد و در پیشرفت بیش از پیش آنها تأثیر بسزایی داشته باشد.

عضو فوق سنگین وزن تیم ملی جودوی کشورمان با اشاره به اینکه امکانات برای ورزشهای رزمی در خراسان رضوی کافی نیست، خاطر نشان کرد: برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در شرایط خوبی برگزار شد اما متأسفانه با این همه علاقمند به رشته ورزشی جودو باید سالن بزرگ تری برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته می شد.

رودکی افزود: به نظر بنده مشهد بعنوان قطب جودو در کشور قرار دارد و مسئولان ورزش باید توجه بیشتری به امکانات ورزشهای رزمی در این منطقه داشته باشند.

قهرمان جودوی کشورمان اظهار داشت: با این حال مسابقات از همه لحاظ از جمله بحث رفاه و امکانات برای ورزشکاران در شرایط عالی بود و امیدوارم بقیه مسابقات نیز به همین شکل ادامه پیدا کند و البته باید از مسئولین برگزار کننده این مسابقات از جمله آستان قدس رضوی نهایت تشکر را داشته باشم.