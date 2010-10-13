به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشست سه‌شنبه شب بین امیر مهریزی سرپرست باشگاه استیل آذین با لوبیسیا تومباکوویچ سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، مسئولان این تیم متمول و البته پرحاشیه از اظهار نظر در خصوص وضعیت نهایی این مربی اجتناب کردند.

همچنین سایت این باشگاه هم روی خروجی خود خبری را از این نشست منتشر نکرده و امیر مهریزی و صادق درودگر هم در گفتگو با خبرنگار مهر، هیچ اظهار نظری در مورد آخرین وضعیت تومباکوویچ مطرح نکردند.

این درحالی است که تومباکوویچ روز سه‌شنبه در تمرین استیل آذین حاضر نشد و صبح امروز هم برای انجام کارهای خروجی اش، به امور اتباع خارجه مراجعه کرده است.

این مربی صربستانی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر، در خصوص نشست سه‌شنبه شب با سرپرست باشگاه استیل آذین گفت: در نشستی که داشتیم، توافقی بین طرفین حاصل نشد و من برای باشگاه و تیم فوتبال استیل آذین آرزوی موفقیت می‌کنم.

لوبیسیا تومباکوویچ که مبلغ نخست پیش قراردادش را هم دریافت نکرده و حدود 500 هزاردلار از این باشگاه طلبکار است، قصد داشت در نشست سه‌شنبه شب این مشکل را به شکل دوستانه ای برطرف کند اما به دلیل انجام نشدن توافق نهایی، این مربی قصد دارد با شکایت به فیفا، در خصوص دریافت مطالباتش از باشگاه استیل آذین اقدام کند.

در این شرایط افشین پیروانی بصورت موقت هدایت تمرینات تیم استیل‌آذین را برعهده خواهد گرفت. پیروانی دو فصل پیش هم در پرسپولیس ابتدا به عنوان دستیار افشین قطبی معرفی شد اما پس از اتفاقاتی که موجب ترک ایران توسط قطبی رخ داد، وی به عنوان سرمربی برای مقطعی کوتاه هدایت سرخپوشان را برعهده گرفت.

افشین پیروانی در انتهای فصل گذشته هم برای سه بازی و پس از برکناری حمید استیلی هدایت تیم استیل آذین را برعهده گرفت اما نتوانست نتایج خوبی را به همراه این تیم بدست آورد.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین با سایپا البرز در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود.