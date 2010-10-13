دلیل انفجار خرم آباد سرایت آتش از علفهای هرز به انبار مهمات بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی نسب نماینده مردم خرم آباد در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه انفجار روز گذشته در خرم آباد چه بوده است و اطلاعات شما در مورد آن چیست، گفت: در ابتدا آتش سوزی گیاهان خشک و علف های هرز در اطراف پادگان امام علی (ع) عامل ایجاد آتش بوده است که وزش باد نیز به آن دامن زده است.

وی ادامه داد: این آتش سوزی پس از گسترش پیدا کردن و با افزایش وزش باد به سمت انبار مهمات پادگان گسترش پیدا کرده و موجب انفجار شده است.

وی با بیان اینکه پادگان در منطقه کوهستانی و علفزار قرار دارد افزود: در این انفجار 18 نفر کشته، 12 نفر زخمی شده اند و 2 دو نفر نیز به شدت حالشان بد است و در وضعیت وخیم به سر می برند.

رحیمی نسب گفت: خبرهای دیگر در رابطه با انفجار خرم آباد شایعه است و نباید به آنها توجه کرد.