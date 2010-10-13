حقم بود برای بازیهای آسیایی گوانگجو انتخاب شوم

امیر قاسمی‎نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: بنده سال گذشته در تیم ملی بزرگسالان به صورت ثابت حضور داشتم و در اکثر مسابقات نیز شرکت کردم اما اکنون جایی در تیم ملی ندارم.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد آنطور که شایسته است تیم به بازیهای آسیایی گوانگجو اعزام نشده چرا که با توجه به برتری هایی که من داشتم باید در ترکیب تیم ملی برای این مسابقات حضور پیدا می کردم.

قهرمان جودوی کشورمان با بیان اینکه سطح مسابقات قهرمانی کشور بالا بوده است، ادامه داد: جودوکارانی که در این دوره حضور داشتند اکثر از خوب‎های جودوی کشور بودند و بر همین اساس بنده سطح کیفی مسابقات را مناسب می دانم.

قاسمی نژاد خاطرنشان کرد: البته این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی برای مسابقات بعد از گوانگجو را داشت که به اعتقاد من چنین موضوعی روحیه را از ورزشکار می گیرد، با این حال اما این یکی از برنامه های فدراسیون جودو بود.

قهرمان جودوی آسیا با اشاره به اینکه حضور در المپیک لندن هدف اصلی است، اظهار داشت: آرزوی هر ورزشکاری حضور در مسابقات بزرگ است که در همین راستا بزرگترین هدف من در آینده حضور در المپیک 2012 لندن است و امیدوارم بتوانم به این مهم دست یابم.



امیر قاسمی نژاد اظهار داشت: بنده پیش از اینکه قهرمانی در کشور را تکرار کنم به مقام نخست آسیا دست یافته بودم و همچنین سابقه خوبی در تیم ملی دارم که بر همین اساس امیدوارم کادر فنی به این موارد نیز توجه داشته باشد.