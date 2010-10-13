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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

مشهد شهدای نیروی دریایی گلباران شد

مشهد شهدای نیروی دریایی گلباران شد

گلباران مشهد شهدای نیروی دریایی ارتش همزمان با دهه کرامت در آبهای نیلگون خلیج فارس با حضور حجت الاسلام پناهیان و خدام رضوی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حجت الاسلام پناهیان مدرس حوزه و دانشگاه ضمن پاسداشت مقام و منزلت شهدا، جایگاه دریانوردان و رزمندگان عرصه دریا را بسیار مهم و والا دانسته اظهار داشت: همه نیت و حرکت کارکنان نیروی دریایی در زمان و مکان مقدسی است.

وی گفت: وظیفه شغلی و فضای زندگی این کارکنان با دفاع از مرز و بوم میهن اسلامی در آمیخته است.

حجت الاسلام پناهیان در ادامه تاکید کرد : قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام جایگاه بسیار والایی در نزد مسلمانان دنیا دارد که مایه غرور ملی هر ایرانی است.

وی در پایان گفت: ایران اسلامی امروز به عنوان یک ابر قدرت قابل اعتناست و در آینده نیز قدرت اصلی جهان از آن ایران و ایرانی خواهد بود و هدف آن آزادی مردم از یوغ استکبار و برپایی نظام عدالت جهانی است، پس باید این مهم را ارج نهاده و به این غرور ملی و عزت نفس امید داشت که انرژی بخش نظامیان خواهد بود.

کد مطلب 1170052

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