مشهد شهدای نیروی دریایی گلباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حجت الاسلام پناهیان مدرس حوزه و دانشگاه ضمن پاسداشت مقام و منزلت شهدا، جایگاه دریانوردان و رزمندگان عرصه دریا را بسیار مهم و والا دانسته اظهار داشت: همه نیت و حرکت کارکنان نیروی دریایی در زمان و مکان مقدسی است.

وی گفت: وظیفه شغلی و فضای زندگی این کارکنان با دفاع از مرز و بوم میهن اسلامی در آمیخته است.

حجت الاسلام پناهیان در ادامه تاکید کرد : قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام جایگاه بسیار والایی در نزد مسلمانان دنیا دارد که مایه غرور ملی هر ایرانی است.

وی در پایان گفت: ایران اسلامی امروز به عنوان یک ابر قدرت قابل اعتناست و در آینده نیز قدرت اصلی جهان از آن ایران و ایرانی خواهد بود و هدف آن آزادی مردم از یوغ استکبار و برپایی نظام عدالت جهانی است، پس باید این مهم را ارج نهاده و به این غرور ملی و عزت نفس امید داشت که انرژی بخش نظامیان خواهد بود.