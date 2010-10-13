بزرگترین مرکز تخصصی آموزشی آتش نشانی شمال کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، آتشیارسوم مهرداد کربلایی‌زاده صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این مرکز گفت: برج عملیاتی آتش‌نشانی به عنوان مرحله نخست این مرکز بوده که با حدود 150 میلیون تومان اعتبار بهره برداری شد.

وی افزود: مرکزتخصصی آموزشی آتش نشانی آمل به عنوان یکی از بزرگترین سایت های تخصصی آتـش نشانی در منطقه شمال کشور است که درزمینی به مساحت هفت هزار و500متر مربع در در آمل در حال ساخت است.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با اشاره به اینکه در سایت تخصصی آموزشی 14نوع عملیات تخصصی آتش‌نشانی طراحی ودر فازهای بعدی اجرایی خواهد شد تصریح کرد: چهار نوع حادثه شهری که جنبه عمومی نیز برای مردم دارد در این مجموعه طراحی و اجرایی خواهد شد.

آتشیارسوم کربلایی زاده ،سایت تخصصی آتش نشانی آمل را مجموعه کارگاهی کامل برای آموزش و گذراندن دوره‌های آموزشی آتش نشانان استانی وحتی کشوری دانست وخاطرنشان کرد: این سایت در صورت تکمیل شدن تجهیزات در آینده ای نزدیک میزبان برگزاری دوره های آموزشی کشوری و بین المللی نیزخواهد بود.

وی همچنین به وجود پنج ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی درشهرآمل اشاره کرد و یادآورشد: خوشبختانه این سازمان در چند سال اخیر با مجهز شدن به امکانات پیشرفته اطفای حریق و امداد و نجات به عنوان یکی از سازمان های مهم در سطح کلان شهرهای کشور مطرح است.

شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.