  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

وزارت نیرو موظف به حمایت از شرکت های غیر دولتی توزیع و فروش حرارت شد

وزارت نیرو موظف به حمایت از شرکت های غیر دولتی توزیع و فروش حرارت شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را موظف کردند نسبت به حمایت از تشکیل شرکت های غیر دولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارت نیرو را موظف کردند نسبت به حمایت از تشکیل شرکت های غیر دولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاه های تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام کنند.

بر اساس ماده دیگری از این طرح یک فوریتی شرکت ملی گاز ایران موظف شد؛ ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه ریزی کند.

کد مطلب 1170058

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها