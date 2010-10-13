وزارت نیرو موظف به حمایت از شرکت های غیر دولتی توزیع و فروش حرارت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارت نیرو را موظف کردند نسبت به حمایت از تشکیل شرکت های غیر دولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاه های تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام کنند.

بر اساس ماده دیگری از این طرح یک فوریتی شرکت ملی گاز ایران موظف شد؛ ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه ریزی کند.