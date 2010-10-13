ردیف اعتباری مستقل به حوزه دریاچه ارومیه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علاء الدین پسیان عصر سه شنبه در جریان سفر به ارومیه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه برای حفاظت از اکوسیستم آن، افزود: با توجه به اهمیت موضوع، طرح آبخیزداری حوزه دریاچه ارومیه یکی از طرح های جدیدی است که در سال 89 در پروژه های عمرانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعریف شده است.

وی اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح در سالجاری را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم با استمرار اجرای این طرح، روند فرسایش خاک در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه متوقف و به حفظ اکوسیستم دریاچه ارومیه کمک شود.

از سال آبی 75 – 74 تاکنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سال های اخیر آب دریاچه بیشتر از شش متر کاهش داشته که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تاکنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پائین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحرالمیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570 هزار هکتار است که با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.