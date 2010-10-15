تدوین طرح جامع کاهش آسیبهای اجتماعی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در این طرح از ابزارهای هنر و علم در راستای انتقال مفاهیم والای اسلامی و قرآنی استفاده می شود و بخش های جشنواره، آموزش های تخصصی، نمایشگاه های فرهنگی و ارائه مشاوره تلفنی در آن بصورت گسترده به اجرا در می آیند .

با توجه به اهمیت طرح برخی از کارشناسان و مسئولان فرهنگی استان ایلام نسبت اجرای این طرح در استان ایلام خوش بین هستند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام در این خصوص گفت: اهداف طراحی شده در طرح جامع نسیم رحمت در بطن شرح وظایف سازمان های دولتی و نهادهای فرهنگی قراردارد و باید با تقسیم کارها وتلاش همه جانبه بتوانیم ظرفیت های طرح را بصورت کامل اجرایی کنیم .

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد افزود: گسترش فعالیت های قرآنی و دینی می تواند در تمام حوزه ها از جمله برنامه ریزی، اجتماعی و اداری، ما را به سوی توسعه واقعی رهنمون سازد .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام نیز با ابراز خوشبینی نسبت به آینده این طرح گفت: طرح نسیم رحمت در بالاترین سطح در فرهنگ عمومی مردم استان تأثیر گذار است .

حجت الاسلام حسین ملکی اضافه کرد: این طرح اهداف بسیار مهمی را مدنظر قرار دارد و با برنامه ریزی های کاملاً کارشناسی بدنبال تحقق کامل زوایای طرح هستیم .

ایجاد فضای گسترده فرهنگی و معنوی در ایلام

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در خصوص نتایج اجرای طرح "نسیم رحمت" اظهار داشت: اجرای این طرح فضای معنوی و فرهنگی را در استان بصورت گسترده خلق می کند .

عادل نوروزی گفت: این طرح یک حرکت زیربنایی و اصولی در تاریخ فعالیت های فرهنگی، اجتماعی در استان ایلام است .

این مسئول اضافه کرد: با اشاعه فرهنگ قرآنی و مفاهیم دینی می توان با آسیب های اجتماعی مقابله کرد و طرح نسیم رحمت می تواند این مهم را در استان انجام دهد .

رئیس دانشگاه ایلام هم تصریح کرد: برای کاربردی کردن زوایای اهداف مهم طرح نسیم رحمت باید بصورت علمی و بنیادی فعالیت شود تا جامعه هدف ما از زلال برکات قرآن و فرهنگ ناب دینی بیش از پیش بهره مند شوند .

دکتر طاهر علی محمدی آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه را برای همکاری در تمام زمینه برای اجرایی کردن این طرح اعلام کرد .

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد ایلام در این رابطه بیان داشت: کار فرهنگی یک ضرورت است چرا که امروزه ما باید در بحث مقابله با جنگ نرم استراتژی داشته باشیم .

دکتر نصرت الله حیدری زرنه افزود: مواردی که در بطن طرح جامع نسیم رحمت قرار دارد می تواند کلیت فرهنگی ما را تحت پوشش قرار دهد .

وی ادامه داد: تبلیغ آموزه های قرآنی و آموزشی دین محور بسیار جدی و ضروری در مقابله با آسیب های اجتماعی است و از سویی در عرصه جنگ نرم دشمن نیز راه نفوذ را می بندد .

پرچمداران اصلی "نسیم رحممت" رسانه ها هستند



طراح و مجری طرح نسیم رحمت گفت: پرچمداران اصلی طرح نسیم رحمت اصحاب جراید و رسانه ها هستند چرا که رسانه ها قدرت بازسازی و اصلاح دارند .

جواد علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصحاب رسانه ها با توجه به حوزه تخصصی و دیدگاه کارشناسانه ای که نسبت به مسائل دارند، بدنبال ارتقای و تعالی در همه عرصه ها هستند .

وی تصریح کرد: طرح جامع فرهنگی اجتماعی نسیم رحمت بدنبال توانمند سازی فرهنگی استانی است که مهد مقاومت و پایداری است .

وی ادامه داد: این طرح مبتنی بر آموزه های قرآن کریم است و حاصل سال ها کار کارشناسی علمی و اجرایی است .

علیرضایی گفت: این طرح با همکاری تمامی ارگان ها و سازمان های دست‌اندرکار مسائل فرهنگی استان با هدف اصلی بسط ارزش های والای قرآن کریم اجرا می شود .

مجری این طرح اضافه کرد: تمام کارهایی که بتواند ضمن اشاعه فرهنگ قرآنی و مفاهیم و ارزش های والای قرآن در بین خانواده ها و اقشار مختلف جامعه، ما را در رسیدن به مرحله ای که در کنترل آسیب های اجتماعی کمک کند در طرح مذکور قابل اجرا هست .

وی افزود: ما در ارائه طرح نسیم در استان بدنبال موضوعی بودیم که مردمانی که از جنگ سخت در طی هشت سال دوران دفاع مقدس با سربلندی و افتخار بیرون آمده و حتی در سخت ترین شرایط جنگی با توجه به مرز مشترک گسترده با کشور عراق، یک لحظه شهر را ترک نکردند در جنگ نرم نیز همان افتخار را با پیشگیری فرهنگی و قرانی رقم بزند .

وی آموزش های تخصصی، مرکز تخصصی مشاوره تلفنی رایگان، محافل قرآنی، اجرای نمایشگاه ها و برپایی جشنواره ها از محورهای اصلی طرح قلمداد کرد و گفت: هر محور دارای شاخه های متعددی است که کلاً اهداف آن ترسیم شده و تحقق خواهد یافت .

این مسئول اضافه کرد: استان ایلام در طی 1400 سال مبارزه ای که برای مخدوش کردن چهره ناب تشیع از سوی دشمنان وجود داشته سربلند بیرون آمده چرا که الان استان شیعه کامل هست و این خود یک سندافتخار و پایدار است .

علیرضایی گفت: طرح زمینه گسترش آموزه های قرآنی و توسعه دینی را با توجه به اعتقادات مردمی در حد بالایی دارد، و می تواند در سایه وحدت و همدلی یک الگو فاخر قرآنی در کشور باشد .