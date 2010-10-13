گندم در 389 هزار هکتار مزارع گلستان کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی یک روزه " آماده سازی بستر بذور و رعایت تاریخ کاشت " در گرگان افزود: این مثدار 5.73 درصد کل از اراضی زراعی گندم کشور را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: گندم بعنوان منبع عمده تامین کننده کالری و پروتئین مورد نیاز مردم کشور است، بطوریکه 75 درصد پروتئین مصرفی و 65 درصد کالری دریافتی روزانه هر فرد از نان تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: آماده سازی مطلوب بستر بذر و رعایت تاریخ کاشت یکی از نکات کلیدی تولید با کیفیت است که ستاد کاشت محصولات زراعی استان تشکیل شده است.

به گفته مصطفی لو، جلسات مستمر ماهانه، اجرای عملیات شخم تابستانه در سطح 17 هزار هکتار ، لایه شکنی 5500 هکتار ، خردکردن بقایای گیاهی 365 هکتار ، برنامه ریزی جهت کاشت سه هزار هکتار کشت جوی و پشته ای گندم به منظور شناسایی مشکلات کاشت و اتخاذ تصمیمات لازم و ارائه راهکارهای عملی از جمله اقدامات انجام شده در این راستاست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: انعقاد قرارداد و توزیع نهاده ها که از اول تیرماه سالجاری در استان شروع شده است و تاکنون در سطحی بیش از 342 هزار و 905 هکتار با پیمانکاران قرارداد منعقد شده است.