مالزیایی ها مشتاق ترین کاربران شبکه های اجتماعی مجازی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه "استار" روز چهارشنبه کوالالامپور، بر اساس نظرسنجی مؤسسه بین المللی "تیلور نلسون سوفرس" (تی ان اس)، هر شهروند مالزیایی به طور میانگین 233 دوست اینترنتی دارد.

مالزیایی ها هم چنین به طور میانگین 9 ساعت از زمان خود را در هفته به کار با شبکه های اجتماعی مجازی اختصاص می دهند.

مهد حلیمی ابراهیم یکی از مقامات وزارت گردشگری مالزی با اشاره به یافته های این نظرسنجی گفته است که شبکه های اجتماعی اینترنتی روشی مقرون به صرفه برای تبلیغ بیشتر گردشگری در این کشور هستند.

به گفته وی می توان از این پایگاههای وب اجتماعی به عنوان جایگزینی برای تبلیغات پرهزینه گردشگری استفاده کرد.

با این حال وی اضافه کرد که این آمار نشان می دهد مالزیایی ها وقت خود را بیش از حد صرف کار با اینترنت می کنند.

شبکه های اجتماعی مجازی از اوایل قرن بیست و یکم رشد سریعی را تجربه کرده اند. بنا بر آمار موجود هم اکنون بیش از 200 پایگاه اجتماعی مجازی فعال در اینترنت حضور دارند.

فیس بوک در حال حاضر بزرگترین شبکه اجتماعی مجازی فضای اینترنت است که بیش از 500 میلیون کاربر فعال دارد.

