پوکی استخوان به سراغ میانسالان ایرانی آمده است

دکتر اسماعیل جلالی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و از سوی دیگر خوردن نوشابه های گازدار و تنقلات قندی باعث شده که سلامت جمعیت کم سن و سال کشور به واسطه ابتلا به بیماریهای غیرواگیر تهدید شود.
وی با اعلام اینکه سرانه مصرف نوشابههای گازدار در ایران دو برابر استاندارد کشورهای اروپایی است، افزود: سرانه مصرف شیر در کشورمان یک سوم کشورهای پیشرفته است.
این متخصص غدد ادامه داد: سرانه مصرف نوشابه در ایران 24 لیتر و در جهان 12 لیتر اعلام شده است. در حالی که سرانه مصرف شیر در کشورمان کمتر از 80 لیتر و در کشورهای توسعه یافته حدود 300 لیتر است.
جلالی تبار، میانگین سن ابتلا به پوکی استخوان در ایران را 40 تا 50 سالگی عنوان کرد و افزود: این میزان در کشورهای توسعه یافته بالای 70 سال است.
به گفته وی، افزایش وزن، پوسیدگی دندانها، پوکی استخوان و... از عوارض مصرف نوشابه های گازدار است.
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