پوکی استخوان به سراغ میانسالان ایرانی آمده است

دکتر اسماعیل جلالی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و از سوی دیگر خوردن نوشابه های گازدار و تنقلات قندی باعث شده که سلامت جمعیت کم سن و سال کشور به واسطه ابتلا به بیماریهای غیرواگیر تهدید شود.

وی با اعلام اینکه سرانه مصرف نوشابه‌های گازدار در ایران دو برابر استاندارد کشورهای اروپایی است، افزود: سرانه مصرف شیر در کشورمان یک سوم کشورهای پیشرفته است.

این متخصص غدد ادامه داد: سرانه مصرف نوشابه در ایران 24 لیتر و در جهان 12 لیتر اعلام شده است. در حالی که سرانه مصرف شیر در کشورمان کمتر از 80 لیتر و در کشورهای توسعه یافته حدود 300 لیتر است.

جلالی تبار، میانگین سن ابتلا به پوکی استخوان در ایران را 40 تا 50 سالگی عنوان کرد و افزود: این میزان در کشورهای توسعه یافته بالای 70 سال است.

به گفته وی، افزایش وزن، پوسیدگی دندانها، پوکی استخوان و... از عوارض مصرف نوشابه های گازدار است.

جلالی تبار با عنوان این مطلب که رشد و استحکام استخوانها و دندانها نیازمند کلسیم است، گفت: یک لیوان شیر حدود 300 میلی گرم کلسیم دارد که می تواند بهترین و مهمترین منبع غذایی برای تامین نیازهای بدن باشد.