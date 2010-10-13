فلسفه در تار و پود تئاتر ریشه دوانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد کامیابی مسک، مدرس دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه گفت: افلاطون از جمله فیلسوفانی است که در زمینه فلسفه و هنر بسیار نوشته است. در آن دوران مردم تلاش می‌کردند تا گفته‏‏های بزرگان و دولتمردان را به دنیا عرضه کنند. بر همین اساس است که فلسفه در زندگی و هنر کارکردی اساسی پیدا کرده است و قدمت آن را باید به درازای عمر بشریت دانست.

وی با بیان اینکه از قرن 18 به بعد تأثیر و جایگاه فلسفه در تئاتر متفاوت است، افزود: در حقیقت از این دوران است که فلسفه در هنر و به‌خصوص در تئاتر به عنوان ابزاری اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقریبا از اوایل قرن 19 به بعد و با انقلاب کبیر فرانسه است که تئاتر از کاخهای سلطنتی بیرون می‌آید و به میان مردم می‌رود و از این هنگام است که تئاتر به بیان درد‌های زندگی انسان‌ها و مشکلات اجتماعی می‌پردازد . دقیقاً به همین‌خاطر است که رگه‌ها و ریشه‌های فلسفه از این تاریخ در تار و پود تئاتر ریشه بیشتری می‌دواند.

کامیابی مسک با بیان اینکه تئاتر دو کارکرد اساسی دارد و همیشه نقش تریبونی را ایفا می‌کند که از طریق آن اجتماع به نقد کشیده می‌شود، خاطر نشان کرد: مگر می‌توان بدون فلسفه به نقد و به‌خصوص نقد اجتماع پرداخت؟ کارکرد اصلی تئاتر نقد و انتقاد است، پس نمی‌توان فلسفه را از تئاتر جدا دانست. فلسفه ناب که در ایران در پیش از میلاد و بعد در یونان تعریف شده است، چیزی جز یک دانش عمیق برای شناخت زندگی انسان و روابط انسانی نیست.

وی ادامه داد: فیلسوف هم کسی است که از طریق بحث و مجادله به یک روشنایی می‌رسد یا یک نوع راه حل موقت در یک زمان و محیط جغرافیایی خاص را پدیدار می‌سازد. تئاتر هم در اصل نوعی واکسیناسیون در برابر بی‌عدالتیها، خشمها و ستمگریها است برای اینکه واکنش شدیدی در پی نداشته باشد. فلسفه در تئاتر کمک می‌کند تا انسانها بتوانند به راحتی و سهولت در کنار هم زندگی کنند و این کارکرد در طول سالیان گذشته بارها این مقوله را به اثبات رسانده ‌است.

همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه از سی‌ام آبان تا دوم آذرماه سال جاری و با موضوع "فلسفه، نظر و عمل" از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.