به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی شامگاه سه‌شنبه در دیدار مسئول و معاونین دبیرخانه و مسئولین مناطق چهارگانه کانون‌های فرهنکی هنری مساجد استان قم با استاندار اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی امسال برنامه‌ها با افتتاحیه طرح اوقات فراغت شروع شد که 230 کانون فرهنگی در این برنامه شرکت داشتند که در همین راستا ستاد اوقات فراغت با برگزاری بیش از 30 جلسه در جهت غنی سازی اوقات فراغت تشکیل شد.



وی در ادامه به تعداد شرکت کنندگان در برنامه‌های تابستانی اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد 14 هزار و 500 نفر در برنامه‌های اوقات فراغت ایام تابستان در کانون‌های مساجد شرکت کردند که 56 هزار نفر جلسه برگزار شد و هزار نفر عوامل اجرایی و هزار نفر مربی نیز در این برنامه‌ها فعالیت می‌کردند.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: 159 هزار نفر ساعت برنامه قرآنی، 204 هزار نفر ساعت تربیتی، 93 هزار نفر ساعت برنامه هنری، 128 هزار نفر ساعت ورزشی و بیش از 65 هزار نفر ساعت برنامه آموزشی در ایام تابستان انجام شد.



روحانی با اشاره به اعتبارات هزینه شده گفت:برنامه های اجرایی در شش ماهه اول امسال رقمی بالغ بر 268 میلیون تومان هزینه در برداشت.



حجت الاسلام روحانی با تأکید بر اعتبارات مورد نیاز کانون‌ها عنوان کرد: برای کانون‌های جدیدالتأسیس در استان هشت میلیون تومان هزینه نیاز است و کانون‌های موجود و فعال نیز سه میلیون تومان هزینه نیاز دارند.



وی در ادامه تأکید کرد: به میزان 30 میلیارد تومان طرح داریم که برای اجرای همه آن نیز آمادگی داریم.



وی بیان داشت: انعقاد تفاهم‌نامه با کانون‌ها یکی از تفاوت‌های برنامه امسال بود که باعث شد 50 هسته پژوهشی و جلسه هم اندیشی و 40 جلسه آموزشی ویژه والدین در کانون‌ها تشکیل شود.



روحانی برگزاری اردوی ویژه برادران و خواهران، جلسات توجیهی طرح اوقات فراغت به صورت منطقه‌ای، جلسه هم اندیشی با ائمه جماعات استان را از دیگر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان برشمرد.



وی عنوان کرد: آموزش زوج‌های جوان به منظور این که بتوانند با آموزه‌های دین درباره خانواده بیشتر آشنا شوند برای چندمین سال پیاپی در کانون‌های مساجد برگزار شد.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم از اعزام طلاب به کانون‌های مسجد خبر داد و گفت: طلاب دوره‌هایی را گذراندند تا در کانون‌های مساجد خدمت کنند که در این دوره، آنها با روحیات جوان‌ها آشنا شدند.



حجت الاسلام روحانی برگزاری طرح اندیشه‌های آسمانی در مشهد مقدس ویژه کادر کانون‌ها، دوره آموزش اوریگامی ویژه مربیان کانون‌های خواهران، هماهنگی با مراکز تبلیغی جهت اعزام مبلغ و فعالیت بیش از 70 نفر در کانون‌های مساجد را از اقدامات شش ماهه ابتدایی امسال عنوان کرد.



وی همچنین با اشاره به راه اندازی دسته عزاداری در کانون‌ها ابراز داشت: این هیئت متناسب با هدفی است که برای انس با اهل بیت دنبال می‌کنیم که بر این اساس در هر کانونی هیئتی تشکیل شده و یک هیئت مرکزی نیز در دبیرخانه شکل گرفته است.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم تأکید کرد: اردوی جوانه‌های انتظار 2 با حضور مبلغین برگزار شد که برنامه‌های تفریحی و آموزشی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود.



روحانی تصریح کرد: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان اولین المپیاد قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در قالب هشت جشنواره و 33 رشته در کانون‌های مساجد استان برگزار شد.



وی با اشاره به دیگر برنامه‌های فرهنگی هنری در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: طرح نور علی نور محافل انس با قرآن کریم در ماه رمضان برگزار شد که هزار نوجوان در این برنامه شرکت کردند.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم گفت: همایش "به سوی جامعه فاطمی" با حضور بانوان فرهیخته و اندیشمند استان برگزار شد که با استقبال بی شمار بانوان روبه رو بود.



حجت الاسلام روحانی از انتشار ماهنامه در خبرگزاری شبستان خبر داد و ابراز داشت: ماهنامه طنین قم با استقبال گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سایر استان‌ها مواجه شد که به ارائه گزارش اخبار کانون‌ها می‌پردازد.



وی با اشاره به اهم اهداف کانون‌های مساجد ابراز داشت: سعی داریم خروجی ما افرادی ولایی و کارآمد در نظام باشند و بر این اساس اهداف کانون‌های مساجد را برنامه‌ریزی می‌کنیم.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم تاکید کرد: نوجوانان و جوانان افسران نظام هستند و ما نیز سعی داریم که با تربیت جوانان ولایی، آینده نظام را به اندازه خودمان بیمه کنیم.