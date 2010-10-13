راه اندازی شعبه دانشگاه سوربن در صحرای ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه جدید دانشگاه سوربن ابوظبی، در محوطه ای 93 هزار متر مربعی و با ظرفیت بیش از 2000 دانشجو تاسیس شده و از ویژگی‌های ساختمان این دانشگاه می‌توان به کتابخانه آن با ظرفیتی معادل 200 هزار کتاب، تالار کنفرانسی با 700 صندلی و خوابگاهی با ظرفیت اسکان 500 نفر اشاره کرد. قابل ذکر است نشان اختصاصی و حائز اهمیت این ساختمان گنبد آن است که درست شبیه به ساختمان اصلی واقع در شهر پاریس ساخته شده است.

به گفته سفیر فرانسه، راه اندازی شعبه دانشگاه سوربن در ابوظبی به عنوان ایده ای مبتکرانه به منظور مبادله فرهنگ و علم میان دو کشور امارات متحده عربی و فرانسه تعجب بسیاری را برانگیخت.

به طور مثال به گفته یکی از دانشجویان 18 ساله فرانسوی این دانشگاه، با توجه به شباهت زیاد ساختمان به نمونه اصلی پاریسی آن، دانشجویان در این دانشگاه احساس غربت نکرده و بدلیل وجود برنامه های متنوع و استفاده از کتابخانه تا ساعت 10 شب، هیچ یک از آنها مایل به ترک دانشگاه حتی برای کارهای ضروری نیستند.

طبق نظر سنجی انجام شده از تعدادی از دانشجویان، آنها حتی از نظر علمی نیز ترجیح می‌دهند در شعبه ابوظبی به تحصیلات خود ادامه دهند. در پاریس استاد با حضور 300 دانشجو در کلاس بدون دانستن نام هیچ یک از دانشجویان و یا برقراری هیچ گونه تعاملی تدریس می‌کند اما در شعبه جدید همان استاد در کلاسی با تنها 12 دانشجو به سئوالات آنها با صبوری پاسخ می‌دهد. از نظر دانشجویان تحصیل در دانشگاهی با قدمت دیرینه اما با ساختمانی مدرن بسیار هیجان انگیز است.

بر اساس گزارش میدل ایست آنلاین، دانشگاه سوربن ابوظبی که امسال با ثبت نام 600 دانشجو از بیش از 60 کشور دنیا، قرار است در ماه مارس کنفرانسی با موضوع تاریخ هنر و ارتباط میان اسلام و هنر غرب برگزار کند علاوه بر این تا اواخر ماه اکتبر نیز کلاسهای رشته کارشناسی ارشد تاریخ هنر و حفاظت موزه به طور رسمی شروع می‎شود.