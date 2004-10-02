به جز گزينه نظامي گزينه هاي سياسي و اقتصادي هم براي مقابله با ايران موجود است

به گزارش خبرگزاري مهروي نيز با تكرار ادعاهاي اين رژيم گفت: ايران درپي دستيابي به جنگ افزار هسته اي است و درحال حاضر كانون تروريسم در منطقه نيز بشمار مي آيد.

پرز مقايسه ايران و تركيه ابراز اميدواري كرد كه نمونه دولت سكولار تركيه در جهان اسلام چيرگي يابد! تركيه از سال 1996 ميلادي يك پيمان همكاري هاي نظامي با اسرائيل بسته است.



شيمون پرز با بعيد دانستن حمله نظامي اين رژيم به تاسيسات اتمي ايران افزود:موضوع ايران يك مساله جهاني است كه آمريكايي ها، روسها و اروپايي ها با آن درگيرند. وي افزود سه گزينه در اين باره وجود دارد و نه فقط گزينه نظامي. گزينه هاي سياسي و اقتصادي نيز موجودند.