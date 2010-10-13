به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از اساتید نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در محل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تا چه حد به وعده هایتان در دانشگاه آزاد عمل کردید افزود: تقریباً به همه وعده هایمان عمل کرده ایم و چیزی نگفته ایم که خلاف از آب درآمده باشد و عمل نکرده باشیم.

وی درباره کنکور رشته های کاردانی در دانشگاه آزاد گفت: از نظر ما آزمون کاردانی چه پیوسته و چه ناپیوسته حذف شده است و در این مقطع بدون آزمون پذیرش می کنیم.