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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

عبدالله جاسبی:

نظر مقام معظم رهبری برای دانشگاه آزاد حجت است/ وعده‌هایم را محقق کردم

نظر مقام معظم رهبری برای دانشگاه آزاد حجت است/ وعده‌هایم را محقق کردم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره لغو وقف دانشگاه آزاد گفت: فرمایشات و فرامین مقام معظم رهبری برای ما حجت است و قطعاً نظرات ایشان را به طور کامل اجرا خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از اساتید نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در محل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تا چه حد به وعده هایتان در دانشگاه آزاد عمل کردید افزود: تقریباً به همه وعده هایمان عمل کرده ایم و چیزی نگفته ایم که خلاف از آب درآمده باشد و عمل نکرده باشیم.

وی درباره کنکور رشته های کاردانی در دانشگاه آزاد گفت: از نظر ما آزمون کاردانی چه پیوسته و چه ناپیوسته حذف شده است و در این مقطع بدون آزمون پذیرش می کنیم.

کد مطلب 1170083

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