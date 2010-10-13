ترکیه و ترکهای قبرس همچنان تنبیه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، احمد داوود اوغلو امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه در آنکارا گفت: درک این نکته که ما پس از این همه تلاش برای صلح و آرامش همچنان مورد تنبیه قرار می گیریم بسیار سخت است.

وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که گفتگوهایی که در حوزه سازمان ملل متحد برای رفع مشکل قبرس برگزار می شود بتواند نتایج مثبتی به بار آورد.

وی درباره مسائل مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد: مسائل حل خواهد شد و راه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا باز خواهد شد.

این مقام ترک یاد آور شد: در صورتی که موانع سیاسی در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بردادشته شود، این کشور می تواند پیشرفت خوبی داشته باشد.

وی همچنین خواستار کمک فرانسه به ترکیه برای تسهیل در عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد

وزیر خارجه ترکیه همچنین به انجام اصلاحات از سوی ترکیه اشاره کرد و گفت: این گونه اصلاخات از سوی همه قابل درک است و اصلاحات قانون اساسی اخیر نشانه ای از آن بوده است.