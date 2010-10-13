سهمیه بندی LPG مصوبه دولت است / تعیین قیمت گاز مایع متناسب با بنزین

اردشیر دادرس در گفتگو با مهر با بیان اینکه سهمیه بندی گاز مایع در جایگاه‌های کشور مصوبه هیئت دولت بوده است، گفت: دولت برای افزایش سهم این فرآورده نفتی در سبد سوخت خودروهای کشور تا سقف 5 درصد هدف گذاری کرده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سی ان جی با تاکید بر اینکه افزایش و آزادسازی قیمت ال پی جی منجر به توسعه سهم این فرآورده نفتی در سبد سوخت خودروهای کشور خواهد شد، تصریح کرد: اخیرا بخش خصوصی پیشنهادی مبنی بر ایجاد 400 جایگاه عرضه گاز مایع در حاشیه تاسیسات موجود ال پی جی ارائه کرده است.

به گفته وی، با اجرای این طرح در مدت کمتر از یک هفته امکان راه اندازی 400 جایگاه ال پی جی در سطح کشور فراهم می شود و توسعه جایگاه‌های گاز مایع زمینه منجر به افزایش سهم این حامل انرژی در سبد سوختی خواهد شد.

دادرس با بیان اینکه آزادسازی قیمت گاز مایع را توجیه اقتصادی برای توسعه جایگاههای ال پی جی را فراهم می کند، بیان داشت: هم اکنون سناریوهای مختلفی برای افزایش قیمت این حامل انرژی ارائه شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سی ان جی با اشاره به اینکه هم اکنون هر لیتر گاز مایع در بازار فوب خلیج فارس 250 تا 300 تومان عرضه می شود، تاکید کرد: بر اساس یکی از سناریوهای مطرح شده، قرار است قیمت هر لیتر ال پی جی معادل 80 درصد قیمت بنزین آزاد تعیین شود.

به گفته این مقام مسئول در سناریوهای دیگری قیمت هرمتر مکعب سی ان جی معادل 40 درصد بنزین آزاد تعیین شده اما تاکنون هیچ کدام از این سناریوها نهایی نشده است.