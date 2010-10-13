سفره های آب زیرزمینی گلستان وضعیت مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان در حاشیه اجرای طرح تغذیه مصنوعی در بندرگز افزود: این میزان آب زیرزمینی در قالب 28 هزار و 550 منبع آبی است که نزدیک به تمام آن به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه 73 درصد از 9.2 میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه استان تبخیر می‌شود، تصریح کرد: همه ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی استان حدود دو هزار و 485 میلیون مترمکعب است که نیمی از آن سطحی و نیمی دیگر زیر زمینی است.

مدیرعامل شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان با هشدار جدی به بهره‌برداران از این منابع، تصریح کرد: پیشروی آب شور دریا و نشست زمین از جمله مشکلات جدی است که با هیچ هزینه‌ای قابل جبران نیست و همچنین با بحران جدی پیشروی آب شور به سفره‌های آب زیرزمینی مواجه هستیم که آن نیز بحرانی پایدار بوده و هیچگاه قابل برگشت نیست.

وی افزود: باید با اختصاص اعتبار مناسب جهت اجرای بیشتر پروژه‌های تغذیه مصنوعی و بهره‌برداری کمتر از منابع‌ آب زیرزمینی در جهت غنی‌سازی سفره‌های آب زیرزمینی گام برداریم.

مدیرعامل شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان گفت: 37 میلیارد ریال از اعتبارات خشکسالی صرف حفاطت از منابع آبی استان می شود.

وی افزود: از این میزان اعتبار شش میلیارد و 400 میلیون ریال صرف اجرای پروژه‌ آبرسانی به شهر گرگان برای تامین آب شرب مردم شهرستان گرگان شده است.

به گفته وی، 29 میلیارد ریال نیز به بحت طرحهای کوچک تامین آب با هدف کاهش اثرات خشکسالی و تامین آب کشاورزی از طریق لایروبی کانالهای انتقال آب، پوشش بتنی کانال‌های سنتی و ترمیم ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال آب اختصاص یافته است.