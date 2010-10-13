25 مهر اردبیل میزبان اعضای هیئت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حسین صابری صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد استقبال از سفر اعضای هیئت دولت به اردبیل، افزود: در این راستا کمیته های مختلفی در قالب ستاد برگزاری این سفر تشکیل و شروع به فعالیت کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه تنها پروژه هایی که به طور کامل اجرا و به اتمام رسیده اند، در جریان سفر افتتاح می شوند، ادامه داد: تشکیل جلسه هیئت دولت در اردبیل با تاکید بر حوزه فرهنگ، دیدار رئیس جمهور با خانواده های معظم شهدا، فرهیختگان و نخبگان مهم ترین برنامه های پیش بینی شده هستند، که در جریان این سفر انجام می شود.

استاندار اردبیل همچنین از حضور برخی وزرا به عنوان نماینده معین رئیس جمهور در شهرستان های استان خبر داد و اظهار داشت: در این راستا وزرا ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت، مشکلات، کمبودها و راههای تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان اردبیل پیگیری خواهند کرد.

هیئت وزیران همچنین با سفر به شهرهای مختلف استان اردبیل در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.