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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

چهارمین "سینما حقیقت"/

مرور فیلم‏های مستند بوسنی در "سینماحقیقت"

مرور فیلم‏های مستند بوسنی در "سینماحقیقت"

بخش "آینه بدون قاب" چهارمین جشنواره بین‏المللی سینماحقیقت، به مرور فیلم‏های مستند بوسنی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش "آینه بدون قاب" جشنواره، پنج فیلم مستند از جدیدترین آثار تولیدی فیلمسازان بوسنیایی شامل فیلم‌های "تونل" ندیم لونکارویچ، تولید سال 2009 فرانسه و بوسنی، "جستجوگر" آملا کوهارا، تولید سال 2008 بوسنی، "دروازه‏بان جنگ" زیاد ابراهیموویچ، تولید سال 2009 سوئیس و بوسنی، "دلتنگ وطن" شمس‏الدین گجیچ، تولید سال 2009 بوسنی و "سال‏هایی در چنگال شیر" بورو کانتیچ، تولید سال 2010 بوسنی و هرزگوین به نمایش درمی‌آید.

چهارمین جشنواره بین‏المللی فیلم مستند سینماحقیقت، روزهای 17 تا 21 آبان‏ماه 1389 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1170118

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