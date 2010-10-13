به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش "آینه بدون قاب" جشنواره، پنج فیلم مستند از جدیدترین آثار تولیدی فیلمسازان بوسنیایی شامل فیلمهای "تونل" ندیم لونکارویچ، تولید سال 2009 فرانسه و بوسنی، "جستجوگر" آملا کوهارا، تولید سال 2008 بوسنی، "دروازهبان جنگ" زیاد ابراهیموویچ، تولید سال 2009 سوئیس و بوسنی، "دلتنگ وطن" شمسالدین گجیچ، تولید سال 2009 بوسنی و "سالهایی در چنگال شیر" بورو کانتیچ، تولید سال 2010 بوسنی و هرزگوین به نمایش درمیآید.
چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند سینماحقیقت، روزهای 17 تا 21 آبانماه 1389 برگزار میشود.
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