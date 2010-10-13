کاشی کاری؛ هنری هفت هزار ساله در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، هنر کاشی کاری از هنرهای قدیمی است که اساس و ریشه آن از سفال است.

سفال قدمتی بیش از هفت هزار سال دارد و رواج آن به دلیل کاربردی بودن این هنر بوده که بخش عمده ای از آن جزو زندگی و لوازم روزمره مردم بوده است.

این هنر در دوره صفویه به اوج رسیده و به بسیاری از کشورها نیز صادر شده و خوشبختانه هنوز از رونق نیفتاده است.

در حال حاضر هنر کاشی به شش بخش تقسیم می شود: کاشی زرین فام، کاشی سنتی که زیر گروه سفال و سرامیک است، کاشی معرق که نصب قطعات بزرگ یا کوچک کاشی های رنگی تراشیده شده بر اساس طرح است و کاشی معقلی که تلفیقی از آجرنما با کاشی در نماسازی ابنیه است که به لحاظ جلوگیری از پریدگی در سرما و گرما و تزیین کار می شود و جز هنرهای وابسته به معماری سنتی است.

کاشی شابلوتی، کاشی مینایی، کاشی نقاشی شده با نقوش هندسی گل و گیاه و اسلیمی و ختایی بر زمینه آن تولید می شود و کاشی هفت رنگ که هر بخش آن قسمتی از طرح کلی را در خود دارد و زیر گروه سفال و سرامیک است، از دیگر انواع کاشی ها است.

اما زیباترین و مهمترین بخش هنر کاشی‌، رنگ و لعاب آن است. در رنگ های کاشی بیشتر زرد آبی، سفید، سبز و غیره استفاده شده و سپس با استفاده از رنگ های کوره ای لعاب خورده می شود.

ظروف سفالی مانند کاسه، بشقاب، تنگ، پارچ و سینی فنجان و گلدان که جزو لوازم روزمره مردم است برای تزیین کاربرد دارد.

کاشی کاری‌های معماری اما عمدتاً در اماکن و زمینه های مذهبی مثل مساجد، تکایا و حسینیه ها و سر درب مدارس و غیره استفاده می شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه در خصوص هنر کاشی کاری در استان گفت: اکنون در استان کرمانشاه حدود 230 نفر بصورت سنتی در کارگاه های تولیدی و خانگی به این حرفه مشغول فعالیت هستند.

نصرت الله سپهر افزود: گسترش و معرفی برنامه های معاونت صنایع دستی کرمانشاه برای این رشته ها از صنایع دستی با تبلیغات از طریق مطبوعات و روزنامه ها و صدا و سیما صورت می پذیرد.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای تجهیز و راه اندازی کارگاه در تلاشیم تا مکانهایی در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم و به بانکها برای اخذ تسهیلات معرفی کنیم.

سپهر در ادامه اصیل بودن، سنتی و جذاب بودن، تطبیق با روحیات و خلقیات مردم را از ویژگی های هنر کاشی کاری عنوان کرد و گفت: همین امر باعث شده که این هنر جایگاه خود را حفظ کرده و گسترش یابد و کسانی که در این حرفه اشتغال دارند از درآمد نسبتا خوبی برخوردار هستند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه تاکید کرد: می توان از رنگ و لعاب زیبای کاشی به عنوان نمای ساختمان های امروزی استفاده کرد و خواستار توجه مسئولان به این مهم شد.